Etter terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya i 2011 ble det bestemt at politiet til enhver tid skulle ha et godt trent mannskap på 1200 – for å sikre befolkning og institusjoner i hele landet. Det skulle skje i løpet av 2014.

Fire år senere gir Politidirektoratet (POD) opp og foreslår at det får holde med 1000 spesialtrente politifolk.