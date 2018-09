Det pågår en stor leteaksjon etter en mann som har falt over bord fra en seilbåt i Hjeltefjorden utenfor Askøy i Hordaland.

Hovedredningssentralen Sør meldte om uhellet klokken 15.36 søndag.

Klokken 19 meldte Vest politidistrikt at en mann i 50-årene fortsatt er savnet og at leteaksjonen pågår med full styrke fra Anglavika til Ramsøy. Han skal ha falt i sjøen etter å ha fått en bom i hodet i forbindelse med låring av seil i en seilbåt, opplyser politiet.

Letemannskapene har søkt både til sjøs og på land. Like etter klokken 22 melder politiet at de har funnet et par sko i sjøen.

– Vi er nesten sikre på at disse skoene tilhører den savnede, sier operasjonsleder Per Algrøy ved Vest politidistrikt til Bergens Tidende ved 22-tiden søndag.

Politiet har fått opplyst at mann skal være truffet av bom i forbindelse med låring av seil, og har på grunn av dette falt i sjøen. Det foregår eit omfattande søk etter mannen som skal være i 50åra. — Vest politidistrikt (@politivest) September 2, 2018

Avslutter søket for kvelden

På grunn av den dårlige sikten ble søket til sjøs avsluttet rundt klokken 22.

Algrøy sier at letemannskapene vil fortsette søket på land en stund til, men at også dette vil trappes ned utover natten.

– Planen er å fortsette i morgen tidlig når det blir lyst, sier Algrøy til BT.no.

Operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt opplyser at det skal ha vært to personer om bord i seilbåten, men bare en av dem er savnet. Båten er lokalisert i nærheten av Anglavika på Sotra.

Både redningsskøyter, redningshunder, luftambulanse, redningshelikopter, en brannbåt, Kystvakten og Røde Kors er blitt satt inn i søket.

Søndag kveld var mannen fortsatt ikke funnet.