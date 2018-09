Innovasjon Norge utvider granskning av ansettelser

Det er Deloitte som skal undersøke ansettelsespraksisen i Innovasjon Norge helt tilbake til 2014, skriver E24 , som har fått adgang til en inngått oppdragsavtale med revisorselskapet Deloitte.

Ifølge avtalen skal Deloitte blant annet kontrollere om regelverk, rutiner og etiske retningslinjer er etterlevd ved ansettelser foretatt mellom 15. september 2014 og 31. juli 2018. Det var i 2014 at omorganiseringen av Innovasjon Norge startet.

Bredt utvalg

Det står ikke i kontrakten at samtlige ansettelser i denne perioden skal gjennomgås, men at styret skal foreta et utvalg av ansettelser som skal gjennomgås av Deloitte.

– Deloitte vil gjøre et bredt utvalg og konklusjonen av gjennomgangen vil bli offentliggjort når rapporten foreligger i løpet av høsten, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand til E24.

Opprinnelig var det internrevisor PwC som skulle foreta en gjennomgang, men ønsket om en utvidet revisjon har ført til at Deloitte tar over oppdraget. Dette begrunnes også med at PwC er innstilt som ny revisor for Ferd AS.

Omstridt ansettelse

Kritikken mot Innovasjon Norge – og direktør Anita Krohn Traaseth – har primært dreid seg om at nettopp Ferd-arvingen Katharina Andresen–Norges rikeste kvinne–skal ha fått en deltidsstilling i HR-avdelingen uten utlysning og uten at andre kandidater ble intervjuet til stillingen.

Andresen fikk først tilbud om jobb i ti måneder. Fordi stillingen ikke var lyst ut, ble jobbtilbudet justert ned til et halvt år. Dermed kom selskapet innenfor en såkalt administrativ ansettelse som ikke trenger å lyses ut.