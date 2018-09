Nedbørsrekorder i sør. Regn-stengte veier rundt hovedstaden. Flomfare og obs-varsler:

Jo, de siste dagene har vært plaskende hustrige.

Les også: Flere ulykker etter styrtregnet.

– Venter pent vær

Desto mer oppmuntrende er det, rett og slett å ringe til vakthavende statsmeteorolog:

– Østlandet får noen fine dager fremover, kunngjør Magni Svanevik på Meteorologisk institutt. Uten videre fremholder hun:

– En og annen byge kan komme utover mandagen, men den verste nedbøren er på vei vekk. Til og med helgen og litt ut i neste uke venter vi pent vær og behagelige temperaturer i østlandsområdet.

– Hvor behagelige kan de bli, i grunnen?

– Jevnt over kommer temperaturen til å holde seg på rundt 15 grader, kanskje enda litt høyere. Og med sol i tillegg kan det bli veldig behagelig med varme som vil merkes. Det er ikke uvanlig med slike milde luftstrømmer på denne tiden av året.

Rekordsommeren får flere konsekvenser: «Tålte ikke hetebølgen»

Til glede for hele landet?

– Så bra. Nå når vi er så godt i gang: Hva med å glede hele landet med solsildrende nyheter?

– Nei, dessverre. Mens Østlandet får en fin uke, preges Vestlandet og Nord-Norge av lavtrykk. Særlig vestpå ventes masse nedbør. Lavtrykkene kommer inn nettopp fra vest, så østlandsområdet blir igjen liggende i le. Fremover venter vi en jevn strøm av lavtrykk inn mot Norge. Resten av landet får gråvær og en god del nedbør.

Ekspertene slår fast: Ekstremvær blir normalen.

– Huttetu, Svanevik. Formelt sett er det dog ikke høst?

– Nei. Vår definisjon er at middeltemperaturen gjennom døgnet da ligger mellom null og ti grader. I motsatt ende har vi «nordisk sommerdag», der det må være over 20 grader.

– Dagene som kommer: Hva skal vi vel da kalle dem?

– Mildt finvær er jo en mulighet? For slike temperaturnivåer finnes ingen fast betegnelse. Statistikken viser for øvrig at høsten i Oslo ikke kommer før 21.9. Så det er mange dager igjen!