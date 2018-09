Sverigedemokraternas leder på Skavlan: Det pågår en kulturkrig i Sverige

Jimmie Åkesson er første gjest i det første programmet av den populære talkshow-serien som sendes på TV 2.

Fredrik Skavlan meldte overgang til TV 2 i sommer etter 20 år i NRK. Når han har premiere på TV 2 fredag kveld, er Sverigedemokraternas leder igjen gjest i programmet, denne gangen sammen med samboeren Louise Erixon.

Forrige gang Åkesson var på Skavlan, i 2015, ble det et voldsomt bråk over programlederens kritiske og pågående oppførsel. Også denne gangen blir Åkesson konfrontert med at SD og partiets politikere har svært omstridte standpunkt, som blant annet fremkom i et Facebook-innlegg, der SDs gruppeleder Mattias Karlsson i Riksdagen skriver at nasjonens overlevelse står på spill og at veien videre handler om «seier eller død», ifølge Aftonbladet.

Skavlan fremholder i intervjuet at Sverigedemokraterna er «ganske ekstreme», og leste opp utdrag fra innlegget, der Karlsson skriver at «våre motstandere virkelig har tvunget oss inn i en eksistensiell kamp om vår kulturs og vår nasjons overlevelse», og at skjebnen har pekt ut SD til å gjøre motstand.

– Ligner krigstale

– Det høres ut som en tale man holder i krig, sier Skavlan.

– Ja, men det pågår i høy grad en kulturkrig. Det har gått 50 år siden 68-revolusjonen, og i løpet av disse 50 årene har den bevegelsen i høy trad påvirket samfunnet vårt i en retning der nasjonen og nasjonal identitet er noe stygt, svarer Åkesson, som benekter at innlegget i seg selv bidrar til et polarisert klima.

– Det er snarere et svar på et polarisert klima, sier han.

– Det finnes bare to valg – seier eller død?

– Ja, det er mange som har sagt det. Og det er jo sant, sier Åkesson.

Han poengterer at SD har synspunkter som skiller seg grunnleggende fra synspunktene til «det venstreliberale etablissementet», som han fremholdt at de andre partiene, Skavlan selv, kultureliten og «andre i det mediale etablissementet» inngår i.

– I den konteksten blir det veldig kontroversielt, sa han om SDs politiske synspunkter.

Forberedt på reaksjoner

TV 2 er forberedt på at det skal komme kraftige og negative reaksjoner også etter dette intervjuet. Men tonen i intervjuet synes mindre amper denne gangen. Skavlan selv nærmest småfleipet med truslene han ble utsatt for etter det første intervjuet Åkesson gjorde idet han var tilbake fra en lengre sykmelding.

Kringkastingsrådet mottok over 3000 klager på programlederens oppførsel. Mange mente den minnet om mobbing.

Med henvisning til SDs gode valgresultat, snakket Åkesson og samboeren litt om hvilke endringer den nye statusen har gjort med deres liv og privatliv. Blant annet snakket Åkesson om hvordan han og familien kjøres rundt i svarte biler og må ha følge av sikkerhetsvakter fra Säkerhetspolisen når de beveger seg utendørs.

– Det er jo et godt bilde på hvordan det er blitt i toppolitikken, men også i Sverige for øvrig. Det er ikke bare dere som må ha Säpo-vakter. Selv hvis man stiller deg noen feil spørsmål, må man ha politibeskyttelse. Det fikk jo jeg oppleve sist gang du var her, sier Skavlan.

Hele programmet, der også Mikael Persbrandt og bryteren Stig-André Berge er gjester, sendes på TV 2s hovedkanal klokken 21.25 fredag.