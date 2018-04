Epostskandalen var et faktum idet Frode Reppe tastet feil da han skulle skrive inn Per Sandbergs private epostadresse og sånn kom til å sende flere hemmelige eposter til en svensk navnebror av fiskerministeren. Etter dette har den daværende kommunikasjonssjefen mistet jobben i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL). Avskjedigelsen har blant annet sammenheng med Reppes håndtering av den skjulte kontakten inn mot Fiskeridepartementets politiske toppledelse, skriver Dagbladet , som rullet opp saken etter å ha blitt kontaktet av svenske Per Sandberg og fått seg forelagt de feilsendte epostene.

Saksøker arbeidsgiveren

Nå har Reppe trukket sin tidligere arbeidsgiver for retten. Saken blir denne og neste uke behandlet i Sør-Trøndelag tingrett i Trondheim.

Torsdag er Sandberg stevnet som vitne. Kommunikasjonsavdelingen i Fiskeridepartementet bekrefter at Sandberg stiller i vitneboksen, men vil ikke gi ytterligere kommentarer.

Sandbergs partifelle Robert Eriksson, som var statsråd i Høyre/Frp-regjeringen før han måtte gå av og ble toppsjef i nettopp NSL, er Reppes motpart i saken. Han avga partsforklaring onsdag. Han sa, ifølge IntraFish, at han «følte det brant på dassen, og at han satt på doringen» da Dagbladet begynte å skrive om epostene som var kommet på avveie.

– Vi fant tydelig spor av at Reppe hadde gjort ting på egen hånd, sa Eriksson ifølge IntraFish.

– Fikk hemmelig info

Under rettsbehandlingen så langt har dessuten Reppe fortalt at han – i tillegg til selv å sende epost via skjulte bakkanaler til politisk ledelse – fikk sensitiv informasjon fra departementet om antall produksjonsområder for lakseoppdrett tre uker før beslutningen ble offentliggjort. Antall produksjonsområder som skulle etableres, var blant hovedtemaene i lobbyvirksomheten Reppe utførte på vegne av NSL. Foreningen jobbet for 13 områder, og slik ble det.

Fiskeriminister Per Sandberg har ikke villet kommentere opplysningene Dagbladet har viderebrakt fra rettssalen, eller besvart epost fra NTB med spørsmål om de angivelige lekkasjene og hans forestående vitneprov.