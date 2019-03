To pågrepet etter knivstikking i Stavanger

Nødetatene ble varslet om hendelsen som fant sted på en privat adresse i bydelen Våland like før klokken halv ett natt til lørdag.

Ifølge politiet dreier det seg sannsynligvis om knivstikking, men det er ikke kjent om politiet har kontroll på den aktuelle kniven. Totalt tre personer ble sendt til sykehus etter hendelsen.

– To av dem er fremdeles innlagt på sykehuset med stikkskader, og tilstanden skal være stabil for begge to. De to mennene er siktet, mens den tredje har status som vitne. Begge de siktede er kjenninger av politiet, sier politiadvokat Sveinung Andersen til NTB lørdag formiddag.

Hendelsesforløpet er foreløpig ikke klart, men politiet mener det skal ha vært klammeri mellom to av dem. Ifølge vitner politiet har snakket med kan den tredje personen ha forsøkt å gripe inn i situasjonen.

Ifølge politiet er de tre mennene i alderen 20–40 år. Politiet vil jobbe med tekniske og taktiske undersøkelser på stedet, samt foreta ytterligere vitneavhør.