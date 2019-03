38-åringen er en av mange fastleger som kjenner at arbeidspresset er i ferd med å gå ut over helse og arbeidsglede. Dette er i ferd med å bli et stort problem for landets kommuner.

Antall kommuner som har store problemer med å få rekruttert fastleger, er mer enn firedoblet på to år. Det viser tall Legeforeningen har innhentet.