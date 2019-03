(Bergens Tidende): På litt over fire timer torsdag ettermiddag hanket Utrykningspolitiet (UP) inn 38 sjåfører for ulovlig mobilbruk i Lindås i Hordaland.

Under kontrollen ble det brukt en metode som tvang seg frem da smarttelefoner begynte å bli utbredt: Mens mobilkontroller tidligere i stor grad handlet om å avsløre bilførere med mobilen mot øret, merket UP en klar, ny tendens med smarttelefonene:

De blir nemlig ofte brukt i lav høyde i bilen, nede ved fanget – og utenfor synsvidde for kontrollører som står på veinivå og følger med.

Kikkert i høyden

– Vi måtte legge om metodikken. Svaret ble å bruke observatører som stiller seg på post litt oppe i høyden langs veien med kikkert, sier sjef for UP Vest, Terje Oksnes, til Bergens Tidende.

– Da ser vi om sjåførene sitter med mobilen i fanget.

UP Vest

– Går ikke ut i veien

Og smarttelefonene har ført til flere endringer i Utrykningspolitiets rutiner.

Mange sjåfører er nå så opptatt av telefonen sin at de rett og slett ikke legger merke til politifolkene som står på kontrollposten og skal vinke inn.

Ifølge Oksnes har slik uoppmerksomhet gitt flere episoder i hans distrikt der politifolk nesten er blitt påkjørt.

– Flere patruljer har meldt tilbake om at de skulle vinke førere inn til siden, og så er de nesten blitt truffet av bilen. Nå går vi ikke lenger ut i veien for å vinke inn, men prøver å påkalle oppmerksomheten på andre måter.

Kontrollen torsdag var på fylkesvei 57 ved Isdalstø i Nordhordland.

– De fleste vi tok satt og tastet eller holdt på med mobilen på annet vis, sier Oksnes.

Forenklede forelegg på 1700 kroner ble delt ut til 37 sjåfører, noe som totalt blir 62.900 kroner.

Ulovlig mobilbruk blir nå også, fra 1. januar 2019, «belønnet» med to prikker.

Ytterligere én sjåfør ble vinket inn for bruk av mobil, men nektet. Det endte med anmeldelse.

– Hva tenker du om resultatet av kontrollen?

– Det er jo en vei med stor trafikk. Sånn sett snakker vi om at en liten andel ble tatt. Men uansett snakker vi om et snitt på nesten ti i timen, sier UP Vest-sjefen.