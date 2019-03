Sylvi Listhaug i tvil om lederverv i Frp

– Det har jeg ikke tenkt på. Jeg har tre barn. Det er virkelig en tøff jobb å være partileder, sier Listhaug til NTB.

Hun puster ut i SAS-loungen på Københavns lufthavn Kastrup etter et to dagers maratonbesøk i den danske hovedstaden for å hente inspirasjon. Listhaug leder Frps innvandrings- og integreringsutvalg som skal legge frem forslag for Frps landsmøte i mai.

– Lederstrid? Tull!

Der blir 41-åringen etter alle solemerker også formelt klappet inn som partiets nestleder, etter å ha vært konstituert i rollen siden september i fjor. Spekulasjonene om en pågående lederstrid mellom henne og Siv Jensen, avviser hun som «tullball».

– Siv Jensen er en fremragende leder, og jeg håper hun vil være med lenge. Jeg har alltid hatt et godt samarbeid med henne og har aldri kjent meg igjen i det bildet som mediene har prøvd å skape, sier hun.

– Men den dagen Jensen føler seg utslitt og vil gå av, da står du klar?

– Det må jeg eventuelt ta stilling til da.

Tøff valgkamp

Frp er i hardt vær om dagen, med en kraftig nedgang på målingene. Partiet er nå nede på drøyt 10 prosent og er forbigått av Senterpartiet. Frp går dermed en tøff tid i møte foran høstens kommunevalg.

– Nå er det bare å brette opp ermene, sier Listhaug.

Hun tror noe av nedgangen kan forklares med de mange negative sakene som har preget partiet de siste månedene.

I en måling som Dagbladet gjorde i slutten av februar, sier bare 37 prosent av velgerne at de er fornøyd med Jensen, som har sittet 13 år som partileder. Men Listhaug tror ikke på at velgerne har gått lei.

– Jeg tror at velgerne ser at hun gjør en fenomenal innsats som finansminister, sier hun.

Innvandring, eldre og eiendomsskatt

Fremover vil hun rette fokus på kjente Frp-saker som eldreomsorg og eiendomsskatt og ikke minst innvandring og integrering.

– Vi må stille mer krav i integreringspolitikken, sier Listhaug, tydelig inspirert av besøket i Danmark, som er blant de mest restriktive landene i Europa på innvandring.

Siden innvandringsminister Inger Støjberg tok over i 2015, er det iverksatt over 110 innstrammingstiltak, blant annet kutt i ytelser og økt bruk av midlertidig opphold.

– Søkelys på innvandring har ofte vært en velgermagnet for Frp. Håper du på samme effekt nå?

– Det vil man jo alltid tenke. Men jeg er opptatt av å vise frem hva de får til i Danmark og skape en debatt i Norge om disse tingene. Noen av danskenes grep kommer vi sikkert til å foreslå, sier Listhaug.

Premissleverandør

I Danmark blir asyl- og innvandringspolitikken omtalt av kritikere, blant dem forfatter og samfunnsdebattant Carsten Jensen, som menneskefiendtlig og ondskapsfull.

– Hvor stor tyngde har Frp når det gjelder å legge føringer for norsk innvandringspolitikk?

– Den er avgjørende. Vi har snakket om innvandring og behovet for å stramme inn i 30–40 år. Da de andre partiene så at dette er mange velgere enige i, ble de tvunget til å stramme inn sin politikk. Vi har hele tiden vært premissleverandør, sier Listhaug.

Hun har lenge hatt Støjberg som sitt forbilde.

– Danmark er et lokomotiv i Norden når det gjelder å utvikle politikk på innvandring.