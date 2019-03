«Operasjonssentralen Øst pd mottok ca. kl. 14:10 melding som tilsier at en kvinne Anne-Elisabeth Falkevik Hagen fnr. (sladdet) løpet av formiddagen er blitt kidnappet av ukjente gjerningspersoner», heter det i distriktsvarselet som ble sendt ut av Øst politidistrikt klokken 16.06 onsdag 31. oktober.

Bakgrunnen for varselet var «Kidnapping Fjellhamar».

Distriktsvarselet skal også ha blitt gitt muntlig én time før det skriftlige varselet ble sendt ut, rundt klokken 15, får Aftenposten opplyst av en ansatt i politiet.

«Skal være svært velstående»

Aftenposten har tidligere omtalt distriktsvarselet, men har nå fått innsyn i en tilnærmet usladdet versjon.

Av dokumentet kommer det frem at det lå igjen et pengekrav inne i boligen til familien Hagen, og at Anne-Elisabeth Hagens ektemann, Tom Hagen, «skal være svært velstående».

Det vises blant annet til en artikkel i Dagens Næringsliv.

Ingeniøren og investoren Tom Hagen står på 172. plass på Kapitals liste over Norges rikeste personer. Bladet anslår formuen hans til å være på 1,7 milliarder kroner.

Summen skal ifølge Aftenpostens opplysninger være på kryptovaluta tilsvarende ni millioner euro, eller 88 millioner kroner.

E-post fra Øst politidistrikt og distriktsvarsel

Ba om «økt årvåkenhet»

Blant mottagerne av distriktsvarselet var den norske Tolletaten.

«Ber spesielt Toll om økt årvåkenhet på grenseoverganger og varsling av TULL (den svenske tolletaten journ.anm.)».

Varslingen ble blant annet sendt til Tolletatens etterretningssenter, som sendte den videre til Grensekontrollsentral Øst, Grensekontroll Oslo, Grensekontrollseksjonen på Gardermoen, tollvakten i Sandefjord og Kristiansand og den svenske tolletaten.

Et distriktsvarsel er et varsel som går til nabodistrikter og eventuelt særorganer. Varselet fra Øst politidistrikt gikk til Agder, Innlandet, Oslo, Sør-Øst og Øst politidistrikt. Det ble også sendt til Kripos og Utrykningspolitiet (UP).

Olav Olsen

Savnet i over fire måneder

Det er nå over 125 dager siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog. 68-åringen er antatt bortført.

I forrige uke sa politiet at det nå er større grunn til å tvile på at hun er fortsatt er i live.

– Mangelen på livsbevis bekymrer naturligvis politiet, både med tanke på tiden som er gått og fordi kommunikasjonsformen nå er flyttet over på en plattform som er mer egnet for livsbevis. Det er naturlig å stille spørsmål ved og i større grad enn tidligere betvile om Anne-Elisabeth Hagen fortsatt er i live, sa Brøske.

Under pressekonferansen sa politiet at det ikke har vært ny kontakt med antatte kidnappere. Det har heller ikke kommet nye livstegn fra Hagen. Samtidig understreket de at etterforskningen fortsetter med full styrke.