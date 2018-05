F-16 kolliderte med fugler – måtte nødlande

Det var klokken 10.30 flyet lettet fra flyplassen under en testtur.

– Plutselig ble det helt stille. Motorlyden forsvant. Der og da trodde jeg Norge mistet et F-16-fly, sier vitnet Jan Kåre Folstad til Romerikes Blad.

Flyet nødlandet på Oslo lufthavn etter få minutter.

Kommunikasjonsrådgiver Asgeir Spange Brekke i Forsvarsmateriell bekrefter hendelsen.

– Piloten fulgte de prosedyrer som han skal og hadde nok krutt i flyet til å lande trygt på Oslo Lufthavn, sier Spange Brekke.

– Så vidt meg bekjent var det ikke fare for at flyet skulle gå ned, men det var nok hektisk for piloten der en periode. Men testpilotene er trent for dette, sier kommunikasjonsrådgiveren.