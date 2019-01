Det sa han under partilederdebatten på NRK torsdag kveld.

SVs Kari Elisabeth Kaski reagerer kraftig på uttalelsen. «Hva er det du står der og sier?!" spør hun på Twitter.

Abort har vært et betent tema i forhandlingene. KrF ønsket å få fjernet paragraf 2c, som partiet omtaler som «sorteringsparagrafen» i abortloven. De måtte nøye seg med at muligheten for fosterreduksjon av friske flerlinger, såkalt tvillingabort, før grensen for selvbestemt abort, blir fjernet.

Flere har tatt til Twitter for å kommentere Ropstads uttalelse. En av dem er kommentator Marie Simonsen, som skriver «Klarer du å bære en flaske taxfree, klarer du å bære fire.»

Uttalelsen har allerede begynt å skape humor på Twitter.

Kim Heger, som er dommer i Oslo tingrett, er heller ikke begeistret for Ropstads uttalelse, og skriver på Twitter: « KrF-er på vei hjem fra lørdagshandling med sin kone: -kanskje du kunne hjelpe meg med å bære litt? -klarer du å bære en pose klarer du vel å bære to»

Ropstad beklager omstridt abortutspill: – Veldig krøkkete sagt

– Jeg ser at jeg burde valgt andre ord for å få frem det som var poenget, sier han til VG fredag morgen.

Fredag morgen gjestet Ropstad nyhetsprogrammet Politisk kvarter på NRK P2. Der ble han konfrontert med utspillet.

– Det var veldig krøkkete sagt. Mitt poeng er at vi må legge til rette for disse familiene. Er det slik at du virkelig ønsker å bære frem ett barn, bør vi som samfunn legge til rette for at du skal kunne bære frem to, sier han.

Overfor VG bekrefter Ropstad at han beklager ordvalget.

– Jeg er selvsagt lei meg for at vi ikke vi klarte å endre det, men jeg er glad for at vi klarte få et forbud mot tvillingabort, sier Ropstad til NRK.

Stor seier for folkelig mobilisering

I samme debatt varslet SV-leder Audun Lysbakken at hans parti vil gå mot alle innskrenkninger i abortloven.

– Det som har skjedd, er et spektakulært nederlag for Ropstad som lovet endringer i paragraf 2c i abortloven. Han har lurt sitt parti inn i regjeringen på grunnlag av et løfte han ikke har klart å holde, sa Lysbakken.

Han mener det er en stor seier for den folkelige mobilisering en som i høst kjempet for kvinners rett til å bestemme over egne liv.

– Alle som gikk i gatene, har vunnet, slår Lysbakken fast.

Samtidig trekker han frem forbudet mot tvillingabort.

– Her gjør vi noen veldig få familier sine valg til et nasjonalt stridstema uten at vi her vet noe om hvilke grunner disse familiene har hatt for å ta disse valgene. Det synes jeg er etisk problematisk, sier SV-lederen.

Bør grue seg til 8. mars

Rødt-leder Bjørnar Moxnes varsler «Norges største protesttog» mot KrF-nestleder Kjell Inge Ropstad på kvinnedagen 8. mars.

Det er Rødt-lederens advarsel etter at KrF fikk gjennomslag for å fjerne muligheten for fosterreduksjon, såkalt tvillingabort, ved friske flerlinger før grensen for selvbestemt abort.

– Det er et historisk tilbakeslag for kvinners frihet når abortretten svekkes for første gang på 40 år. Hele debatten oser av mistillit mot kvinners evne til å ta egne valg, sier Moxnes i en pressemelding.

Han mener Ropstad bør grue seg til kvinnedagen 8. mars.

– Da skal vi lage Norges største protesttog mot angrepene hans på kvinners frihet.