Kvinne funnet død i Bergen – mann siktet for drap

Mann pågrepet og mistenkt.

I 2-tiden natt til torsdag ble politiet varslet via AMK om at en kvinne var funnet død i en leilighet i Bergen sentrum.

– Politiet kom raskt til stedet og pågrep der en mann mistenkt for forholdet. Pågripelsen foregikk uten dramatikk, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding torsdag morgen.

– Dårlig sted å bo

BT har snakket med en av beboerne i bygget. Han sier han ble sjokkert da han fikk vite om dødsfallet torsdag morgen. Han har bodd i bygningen i 25 år og sier det er et svært dårlig miljø i bygget.

- Det er mye alkohol og narkotika. Det er et dårlig sted å bo, sier mannen til BT.

ØRJAN DEISZ/BT

Varsler pårørende

Politiet opplyser at de fortsatt jobber med å varsle kvinnens nærmeste pårørende.

Mannen er undersøkt av lege og sitter nå i arresten på politihuset. Politiet vil få oppnevnt forsvarer til mannen og ønsker å avhøre ham så snart som mulig. Han er foreløpig siktet for drap etter straffelovens § 275.

– Politiet har per nå ingen informasjon som tilsier at andre var til stede i leiligheten og involvert i kvinnens død, opplyser politiet.

Krimteknikere undersøker leiligheten der kvinnen ble funnet. Kvinnen vil bli sendt til obduksjon.

Skal være tidligere dømt

BT kjenner til at den siktede mannen tidligere er dømt til samfunnsstraff for skadeverk og et trafikkforhold. Dette var for flere år siden, da han bodde i en av Bergens omegnskommuner.

I retten den gangen forklarte mannen at han var sterkt beruset, og han mente at han hadde handlet i sinne eller resignasjon da han begikk skadeverket.

I samme dom, som kom etter en såkalt tilståelsessak, ble han også dømt for kjøring uten gyldig førerkort.

Den siktede mannen skal være ugift og uten barn.