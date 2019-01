Tamokdalen: Nytt forsøk med søk fra helikopter

Til sammen skal tre helikoptre inn i skredområdet fredag. Ett helikopter fra Universitetssykehuset Nord-Norge skal ta med seg skredeksperter for å vurdere skredfaren. Forsvaret har ett helikopter utstyrt med søkeutstyr for å se om de kan spore opp de savnede og et annet som har med utstyr for å sprenge løs skredfarlig snø i fjellsiden, ifølge NRK.

Et ambulansehelikopter forsøkte torsdag kveld å fly over skredområdet for å undersøke om værforholdene tillater søk med underhengende sender- og mottakerutstyr, men helikopteret måtte snu. Også et helikopter fra Forsvaret har avbrutt forsøk på å fly i området.

Været i leteområdet er fredag betydelig bedre enn onsdag og torsdag, men det er ikke avklart om det er trygt å sende bakkemannskaper inn.

Det har tidligere vært forberedt for søk med utstyr som kan søke etter mobilsignaler. Torsdag kveld var det ikke lenger signal fra mobiltelefoner i området.

Skredsøkere

De fire savnede skiløperne fra Finland og Sverige i 30-årene hadde alle med seg skredsøkere, og det er gjennom disse hjelpemannskapene vil forsøke å lokalisere dem i raset.

– Søkeren sender ut et signal hele tiden, også når man ligger under snøen. Dagens helikoptre har mulighet til å feste en søkeranordning i en vaier under helikopteret. Da kan man fly over skredet og få inn signaler som viser om det ligger noen under snøen. Så har man mulighet til å slippe markører og flagg fra helikopteret omtrent der folk befinner seg, sier skredekspert Kjetil Brattlien ved Norges Geotekniske Institutt (NGI) til VG.

Stort skred

Det er observert et større skred i Tamokdalen der de fire turgåerne er savnet. Det er sett skispor som går inn i skredet, men ingen har sett skispor som kommer ut av skredet. Skredet er anslagsvis 300 meter bredt og 500–600 meter langt, og det gikk like under toppen av det 1.442 meter høye Blåbærfjellet som ligger i Balsfjord kommune.

Geologer står på vent og skal etter planen innover mot innsatsområdet for å vurdere skredfaren når forholdene tillater det. Blåbærfjellet og Tamokdalen er svært skredutsatt, og det går ofte snøskred der, også helt ned mot bebyggelsen, ifølge politiet.

Politiet vil orientere mediene om status i letearbeidet på en pressekonferanse på politihuset i Tromsø fredag ettermiddag.