På en pressekonferanse fredag ettermiddag kunne PST opplyse at mannen som er pågrepet, nå mistenkes for terror. Mannen, som er russisk statsborger, skal ha kommet til Norge, via Sverige torsdag. Etter opplysninger den unge mannen skal ha kommet med i avhør, fant politiet grunn til å overføre saken til PST.

– Mannen skal ha opplyst at han ønsket å drepe flere mennesker og at dette var en terrorhandling. Vi har pr. nå ingen opplysninger om at flere skal være involvert, eller at det er planlagt flere angrep, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

PST vil nå også vurdere om denne konkrete hendelsen påvirker det generelle trusselbildet i Norge.

Kvinnen som ble knivstukket inne i en Kiwi-butikk i Møllergata i Oslo skjedde mens hun sto i kø for å betale. Meldingen om knivstikkingen kom klokken 12.53. Kvinnen skal ifølge politiet etter all sannsynlighet ha vært et tilfeldig offer. Dette bekreftet også PST.

Etter knivstikkingen skal gjerningsmannen ha angrepet personen som satt i kassen, men deretter valgt å løpe fra stedet.

Tilstanden for kvinnen er kritisk, opplyste politiet.

Kiwi: – Tenker på dem som er berørt

– Vi tenker på dem som er berørt i saken, spesielt kvinnen og hennes nærmeste, og håper på rask bedring, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

Hun informerer om personen i kassen ikke er fysisk skadet, og blir ivaretatt av Kiwi.

Videre henviser hun til politiet og deres etterforskning.

Den antatte gjerningsmannen ble pågrepet av politiet i nærheten av åstedet etter kort tid.

