Avblåser leteaksjon i Tamokdalen

Det opplyser operasjonsleder i Troms politidistrikt Reinert Johansen til NTB.

– Vi gjør forsøket med bistand fra helikopter fra forsvaret og er derfor helt avhengig av flyforhold over tid for å kunne gjennomføre. Helikopteret gjorde et forsøk og var i lufta, men kunne ikke sette mannskapet på bakken i skredområdet fordi været ble for dårlig, sier han.

Lørdag opplyste politiet at det ikke ville bli foretatt noen ny vurdering av hvorvidt søket etter de savnede gjenopptas før tidligst mandag, ettersom letemannskapet er avhengig av bedre vær over lengre tid.

Søndag formiddag meldte politiet at de likevel skulle gjøre et forsøk på å fly opp til rasområdet ved Blåbærfjellet i Tamokdalen, med bistand fra 339-skvadronen, mens det er dagslys. Værutfordringer førte imidlertid til at leteaksjonen måtte avbrytes.

– Værutfordringene var så dårlig at det ble for krevende å sette personell i området. Derfor måtte vi avbryte, sier stabssjef i Troms politidistrikt Morten Pettersen til avisa Nordlys.

Operasjonslederen forteller til NTB at det vil bli foretatt en ny vurdering mandag morgen.

Hadde skredsøkere

Dårlig vær satte også fredag en stopper for letemannskapet og de frivillige som søkte etter turfølget på fire, som er savnet og antatt omkommet i onsdagens snøskred. Det ble forsøkt å fly skredhunder og mannskaper inn i området. Tre ekvipasjer fra Norske Redningshunder sto lenge klare ved et helikopter, men fikk ikke komme inn i.

De fire savnede skiløperne fra Finland og Sverige i 30-årene, hadde alle med seg skredsøkere og fredag opplyste politiet at det er registrert signaler fra to av dem.

– Ikke mulig å overleve

Klinikkoverlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset i Nord-Norge opplyste fredag at det ikke er rasjonelle grunner til å anta at noen av de fire skiløperne har overlevd.

– Redningsmannskaper kommer ikke fort nok fram, sa Gilbert og legger til at et så stort og tungt ras som dette ikke er mulig å overleve inne i snømassene i flere døgn.

Fredag antok politiet at signalene fra skredsøkerne inne i raset ville vare inntil 100 timer til.

Ifølge politiet ankom flere pårørende området fredag kveld.