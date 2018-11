Mannen ble funnet skadd i nærheten av Fyllingsdalen kirke i 19-tiden mandag. Han ble brakt til Haukeland universitetssjukehus. Tilstanden hans er fremdeles kritisk, opplyser Vest politidistrikt tirsdag ettermiddag.

Politiet har pågrepet to personer og siktet dem for grov kroppsskade. De to er i 20- og 40-årene. Begge er kjent av politiet fra før.

De siktede vil bli avhørt utover tirsdagen og vurdert fremstilt for varetektsfengsling onsdag.

– Dette er en alvorlig hendelse, og politiet har derfor satt inn mye personell til å jobbe med saken. Det pågår teknisk og taktisk etterforskning utover dagen for å sikre bevis og for å få klarlagt hendelsesforløpet. Etterforskningen rettes også mot om det kan være andre gjerningspersoner involvert, opplyser politiadvokat Kristine Knutsen-Berge i Vest politidistrikt.

Politiet ber om at de som har opplysninger i saken, tar kontakt.