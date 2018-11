(Stavanger Aftenblad): Like etter klokken 08.00 fikk politiet melding om røykutvikling i et hus på Storhaug i Stavanger.

Først var det mest røyk å se fra utsiden av den røde trebygningen, men da brannvesenet begynte å fjerne takstein, sto det åpne flammer opp fra taket flere steder, skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi fikk melding om røykutvikling i dette bygget, og nødetatene rykket ut. Dette er et bygg som består av kontorlokaler. Vi fikk raskt kontroll på at det ikke befant seg folk inne i bygningen, sier innsatsleder Runar Heggen fra politiet. Bygningen har tre etasjer og en kjeller/sokkeletasje.

Kine Hult

Aftenbladets journalist Kjetil Flygind bor i det hvite nabobygget der det er flere leiligheter. Han forteller at brannalarmen først gikk litt før klokken 08.00, men at den fort ble avblåst. Like etter klokken 08.00 gikk alarmen igjen. Denne gangen handlet det om å komme seg ut av bygget.

– Det brant godt fra taket i nabobygget. Brannvesenet var raskt på stedet og fikk etter hvert kontroll. Nå driver de og fjerner takstein for å sjekke bygget nærmere, forklarer Flygind.

Det skal klokken 08.58 være kontroll på brannen, ifølge brannvesenet.

Det er fortsatt mye røyk i området. Ventilasjon i nærliggende bygg og hotell er stengt, og det vurderes fortløpende evakuering fra disse byggene.

– Det er for tidlig å si noe om årsaken til brannen, sier innsatsleder Heggen hos politiet.