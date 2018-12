Kontrollkomiteens leder mener statsministeren bør beklage

– Jeg syns hun burde beklage, for det har hun ikke gjort, sier Dag Terje Andersen (Ap) til NTB.

Han har likevel ikke altfor høye forventninger når Stortinget onsdag behandler Riksrevisjonens siste rapport, som viser svikt i arbeidet med objektsikring.

Les også: Erna Solberg må stå skolerett i Stortinget

– Jeg håper at statsministeren er ydmyk om det mest alvorlige, at jobben ikke er gjort og at det fortsatt er lenge til at jobben er gjort med å sikre samfunnssikkerheten. Og så håper jeg hun er ydmyk for at de har gitt Stortinget feil og mangelfull informasjon, sier lederen i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Fakta: Daddelvedtak Også kjent som daddelvotum eller kritikkvedtak. Er et virkemiddel Stortinget har for å rette kritikk mot en statsråd eller hele regjeringen. Formålet med et slikt vedtak er å rette oppmerksomhet mot det man mener er kritikkverdig oppførsel. Ordet daddel i denne sammenhengen kommer fra lavtysk, via dansk, og betyr feil eller mangler. Et daddelvedtak har ikke nødvendigvis noen konsekvenser for statsråden, og er dermed mye mindre alvorlig enn et mistillitsforslag. Daddelvedtak er en del av norsk politisk tradisjon, men er ikke formalisert i noe regelverk. Daddelvedtak brukt før 1884 som den eneste måten å stille statsråder til ansvar uten å måtte reise riksrettssak mot dem. Tradisjonen med daddelvedtak kom tilbake etter 2. verdenskrig, nå som et mildere alternativ til mistillit. Kilde: Snl

Men Andersen mener statsministeren har hatt mange anledninger tidligere til å vise at hun er ydmyk og er derfor usikker på hva han kan forvente nå.

Les også: Solberg erkjenner svikt om objektsikring

– Vi hadde en sak til behandling i fjor. Da opplevde vi at regjeringen sminket virkeligheten, påpeker han.

Den rødgrønne opposisjonen har gjort det klart at de ikke har tillit til regjeringen, men Kristelig Folkeparti, som skal forhandle om å komme inn i regjeringen, ville ikke være med å sikre flertall for mistillitsforslaget. Partiet støtter i stedet et såkalt daddelvedtak, det vil si sterk kritikk av regjeringen.