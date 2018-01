For å styrke de ansattes mulighet til å varsle om ulovlige, uetiske og andre kritikkverdige forhold på arbeidsplassen ble det i mars i fjor etablerte et internt varslingsmottak for hele justis- og beredskapssektoren.

Mottaket, som er lagt til konsulentselskapet EY (tidligere kjent som Ernst & Young), blir beskrevet som en «sikkerhetsventil», og kom blant annet etter massiv kritikk rundt politiets behandling av varsleren Robin Schaefer i den såkalte Monica-saken.