Far hadde promille da sønnen øvelseskjørte

En kvinne varslet politiet etter at hun kjente spritlukt fra mannen før han satte seg i bilen med sønnen, skriver Adresseavisen. Hendelsen fant sted ved Melhus i Trøndelag i februar, og denne uken måtte mannen møte i retten.

40-åringen nektet straffskyld og hevdet han hadde drukket tre desiliter ren sprit etter kjøringen, men før politiet dukket opp på døren. Retten sier denne forklaringen ikke samsvarer med at promillen hans var fallende. «En vesentlig del av inntaket alkohol har derfor skjedd før kjøringen», konstaterer dommerne.

Mannen ble fratatt førerkortet etter hendelsen i februar, men i jula ble han tatt på nytt, denne gangen med en promille på over to. Han erkjente straffskyld for dette og for kjøring uten gyldig førerkort.

Den samlede dommen i Sør-Trøndelag tingrett lyder på 45 dagers fengsel og 22.000 kroner i bot. I tillegg mister han lappen i fire år.

40-åringen er også en gang tidligere dømt for promillekjøring.