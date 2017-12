Går tom for «EK»-skilt i 2018

Det skriver Dinside.no.

Vegdirektoratets beregninger viser at det vil gå tomt for etterfølgeren «EK» mellom august og oktober 2018.

Arvtageren til «EK» blir «EV», som er den internasjonale betegnelsen på elektrisk kjøretøy, nemlig electric vehicle.

På Dinside.no sitt spørsmål om hva som skal ta over for EV, sier Jon Terje Presthus ved Vegdirektoratets kontor for kjøretøygodkjenning og registrering:

- Det kan vi dessverre ikke svare på. Vi har ennå ikke tatt stilling til hva som skal komme etter «EV».

Per 20 desember var det registrert 56.135 kjøretøy med «EK».