Torsdag meldte Expressen at det var flere kriminelle blant de ansatte ved flyplassen Arlanda nord for Stockholm.

Det er «bemerkelsesverdig mange koblinger mellom flyplassansatt personale og kriminelle nettverk», sto det i en hemmeligstemplet politirapport avisen hadde fått innsyn i.

Ifølge rapporten har flere av de ansatte tilknytning til radikaliserte grupper, kriminelle nettverk og mc-gjenger.

– Vi har ikke grunn til å tro at vi har slike tilstander på norske lufthavner, sier seksjonsleder Jørgen Ingebrigtsen ved sikkerhetsavdelingen i Luftfartstilsynet til Aftenposten.

Han ønsker ikke å si noe om innholdet i artikkelen til Expressen, men tror ikke det samme vil skje i Norge.

– Alle som skal jobbe på norske flyplasser må ha akkreditering, både vikarer og fast ansatte, sier Ingebrigtsen.

Flere ansatte dømt

De ansatte ved hovedflyplassen i Stockholm har blant annet fått arbeide som personale i sikkerhetskontrollen. De har også hatt ansvar for å undersøke bagasje.

I politirapporten skrives det om omfattende smugling på Arlanda, og flere av de ansatte skal ha blitt dømt for narkosmugling.

Politiet mener flere av de ansatte som har tilknytning til kriminelle nettverk kan sørge for at illegale gjenstander føres gjennom sikkerhetskontrollen. De ansatte kan dermed fungere som døråpnere mot betaling eller under tvang.

– Ikke grunn til å tro

Det er politiet som avgjør hvem som skal akkrediteres til å kunne arbeide på flyplassene i Norge.

Ingebrigtsen sier det har hendt at politiet har måttet trekke tilbake sikkerhetsklareringen til ansatte på norske flyplasser.

– Det hender med jevne mellomrom at søkere får avslag på førstegangs-bakgrunnssjekken, eller at politiet trekker tilbake akkrediteringen til noen som hadde bakgrunnssjekk, sier han.

Han sier personer som er dømt for en straffbar handling får karantenetid på flere år før de kan få akkreditering. Karantenetiden avhenger av alvorlighetsgraden på dommen.

– Om noen allerede jobber på en flyplass og blir dømt for en straffbar handling, vil de få trukket tilbake akkrediteringen og dermed miste jobben, sier han.

Ivaretar flysikkerheten godt

Han vil ikke si om de kjenner til eksempler der kriminelle har fått stillinger på flyplasser. Men Ingebrigtsen understreker at det er mange tiltak som gjøres for å redusere risikoen for at det samme som har skjedd på Arlanda skal skje i Norge.

Han understreker at ansatte som skal jobbe på sikkerhetsbegrensede områder av flyplassene må være akkreditert av politiet og ha godkjent bakgrunnssjekk fra Luftfartstilsynet. Ingen kan få et ID-kort, og dermed arbeide på flyplassen, dersom de ikke har «bestått» de to tiltakene.

– Et annet viktig tiltak er at alle ansatte blir sikkerhetskontrollert hver gang de kommer inn på flyplassen. Sammen med alle andre tiltak mener vi at flysikkerheten ivaretas på en god måte, opplyser seksjonslederen.