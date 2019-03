Fredag formiddag var mannskap på plass for å sette opp høyere gjerder ved Ruseløkka fritidsklubb. Da Aftenposten var på stedet klokken 12.30, var arbeidet i gang.

To menn, på oppdrag for Bane Nor, festet høyere gjerder oppå det gamle. Det opprinnelige gjerdet var på 1,05 meter. Dette er 75 centimeter lavere enn hva Bane Nor sitt regelverk sier at det skal være.

Ville ikke uttale seg

Tidligere i uken kunne ikke Bane Nor svare på spørsmålet om når de skulle sette opp høyere gjerder ved ulykkesstedet. Og på spørsmål om hvorfor gjerdet var lavt i utgangspunktet, svarte de:

– Det kan være et punkt hvor det er gjort utfylling eller gravearbeid på utsiden av gjerdet. Nøyaktige omstendigheter undersøkes nå av blant annet politiet, sa Olav Nordli, pressevakt i Bane Nor til Aftenposten.

Fakta: Tunnelulykken på Filipstad Søndag var tre ungdommer involvert i en ulykke i en jernbanetunnel på Filipstad i Oslo. En gutt (15) omkom og en gutt (15) og en jente (16) ble alvorlig skadet. De får behandling på brannskadeavdelingen ved universitetssykehuset Haukeland. Begge guttene var elever ved Ruseløkka skole i Oslo. Jenta går på skole i Drammen. Ifølge Bane Nor skal ungdommene ha kommet nær en høyspentledning som befant seg 5,5 meter over bakken inne i togtunnelen. Det sto et tog i tunnelen på ulykkestidspunktet. I 2002 døde en 17 år gammel gutt i jernbaneområdet utenfor tunnelen. Han hadde klatret opp på et tog som sto parkert på området.

Søndag var tre ungdommer involvert i en ulykke inne på jernbaneområdet ved fritidsklubben på Filipstad. En omkom og to ble hardt skadet. De skal ha kommet nær en høyspentledning 5,5 meter over bakken.

Hans O. Torgersen / e-mail

Morten Uglum

Etterlyste bedre sikring

Foreldre og ungdommer i området har etter den fatale ulykken etterlyst bedre sikring, høyere gjerder og tydeligere skilter i området rundt togtunnelen.

Jonathan Berntsen er elev ved Ruseløkka skole og kjente begge de involverte guttene. Han mener informasjon og sikkerhet er viktig.

– Det fremstilles som om det er ungdommene som har tatt dårlige avgjørelser. Kanskje de har det, men det er vanlig at unge utforsker. Når det er et gjerde der på én meter, tenker jeg at det er mye av årsaken til hvorfor dette har skjedd.