Boligbrann sperrer Europavei 75

På Twitter opplyser politiet at huset er overtent. De melder om kraftig gnistregn inn over bebyggelsen og at vind vanskeliggjør slukningsarbeidet. Sivilforsvaret er på plass og bistår.

– Vi vurderer evakuering forløpende. Det ligger flere hus i nærheten, de nærmeste bare ti-tolv meter unna. I tillegg er det tett bebyggelse på den andre siden av Europaveien, sier operasjonsleder Svein Erik Jacobsen i Finnmark politidistrikt til VG.

Det skal ikke være folk i huset.

Politiet fikk meldingen om brannen klokken 3.55 natt til mandag.

Full overtenning av boligen. E75 som er nærmeste nabo sperres for gjennomkjøring. En del vind vanskeliggjør slukkarbeid — Politiet i Finnmark (@politifinnmark) November 27, 2017