Jentene var 6 og 7 år gamle da overgrepene skjedde 20. juni 2000. Jentene ble overfalt og seksuelt misbrukt i skogen bak Tiurleiken skole på Romsås.

Mannen truet ifølge tiltalen med å drepe dem hvis de ikke var stille mens overgrepene foregikk. Han erkjenner straffskyld for alle tiltalepunktene unntatt ett.

Tiltalen har en strafferamme på 21 års fengsel, men straffutmålingen skal skje etter den praksis som var den gang voldtektene fant sted. Dagens straffnivå for tilsvarende forhold er mye strengere etter at Stortinget flere ganger har økt minstestraffene. .

– Saken har vært en stor belastning for de fornærmede, og de har til dels fått store senskader, sier aktor Trude Antonsen til NRK.

Da han ble pågrepet, fant politiet også nesten 15.000 bilder som viser seksuelle overgrep mot barn.

Politiet fikk inn rundt 25 tips

23. juni 2000, tre dager etter overgrepene skal ha skjedd, skrev Aftenposten at politiet hadde fått inn rundt 25 tips.

De mente gjerningsmannen hadde oppholdt seg i området rundt lekeplassen ved Tiurleiken skole på Romsås i Oslo i flere timer før overgrepene skjedde.

Etter hvert tok mannen kontakt med de to jentene på lekeplassen, og oppholdt seg en stund sammen med dem der.

Deretter fikk han dem med seg inn i et skogholt i nærheten, der overgrepene skjedde, ifølge politiet den gang.

I tillegg er mannen tiltalt for overgrep mot en annen jente som var fire-fem år gammel da overgrepene i tiltalen skjedde mellom 2004 og 2006, men han erkjenner ikke straffskyld for dette.

– Det er en alvorlig tiltale som både gjelder seksuell omgang og besittelse av overgrepsbilder, sier Antonsen.

Pågrepet i fjor

Mannen, som i mange år jobbet som trailersjåfør, møtte frivillig hos politiet i juli i fjor etter at politiet hadde kontaktet ham. Han ble da pågrepet og siktet for voldtekt av barn under 14 år.

Han ble avslørt av en DNA-prøve som ble tatt etter en spritsmuglerdom i Sverige, mange år etter overgrepene på Romsås. I 2000 hadde politiet sikret seg et DNA-spor, men fikk ingen match i registeret og henla saken under beskrivelsen «ukjent gjerningsmann».

En desemberkveld i 2014 ble den nå tiltalte mannen stoppet på svensk side av grensen. Han var på vei over en øde grenseovergang på Finnskogen med 285 liter sprit, vin og øl som han hadde kjøpt i Tyskland.

Glad og lettet

Da saken kom for retten, endte det med en dom på tre måneders fengsel. Svenske fengselsstraffer kan sones i Norge, og mannen ble overført. Kort tid etterpå ble det tatt DNA-prøver av ham, som deretter ble sjekket opp mot politiets register.

Sommeren 2916 kom beskjeden om at profilen passet med sporprøver fra overgrepssaken mange år tidligere.

De to fornærmede er i dag i begynnelsen av 20-årene.

– Hun er glad og ikke minst lettet for at han er tatt. Hun trodde ikke han skulle bli tatt, og er glad for at vi har et DNA-register, sa bistandsadvokat Jørn Hergot, som representere den ene kvinnen, til Aftenposten i etterkant av pågripelsen.