Tolga-ordfører ber brødre om unnskyldning

Aashaug troppet søndag opp hos familien Holøyen sammen med varaordfører Leif Vingelen, skriver VG.

Der ba hun de tre brødrene Arvid, Lars Peder og Magnus Holøyen og deres mor om unnskyldning for det som skjedde da brødrene feilaktig ble gitt diagnosen psykisk utviklingshemmet og mot sin vilje ble satt under vergemål av Tolga kommune.

VG har avslørt at dette utløste mer statlig støtte til kommunen.

– Jeg syns det var veldig bra at hun kom hjem til mamma og sa unnskyld. Det hadde egentlig ingen av oss regnet med, sier Magnus Holøyen til VG.

Etter det to timer lange møtet med familien, sendte Aashaug ut en pressemelding.

– Etter et møte med de tre brødrene Holøyen og Liv Melgård vil ordfører be om en uforbeholden unnskyldning for at Tolga kommune har bidratt til å sette brødrene i denne situasjonen, skriver hun i meldingen.

I forrige uke sa ordføreren til NRK at hun ikke kunne be om unnskyldning «før vi vet hva vi skal be om unnskyldning for», og viste til en pågående gransking om saken.