Politiet lanserer ny plan for å bekjempe gjengene

Ett av tiltakene er et kriminalforebyggende team, som blant annet består av miljøarbeidere, psykologer og ruskonsulenter, som skal overvåke og forhindre at unge gjengangere blir rekruttert til kriminelle nettverk, skriver VG.

Vil påføre dem varig svekkelse

De andre tiltakene handler om at politiet skal ha en målrettet innsats mot miljøene i Søndre Nordstrand for å påføre dem en markant og varig svekkelse, samt gjennomføre bekymringssamtaler med alle barn under 15 år bydelen som de mistenker har begått en straffbar handling.

Det skal også gjennomføres hjemmebesøk hos unge under 18 år som er i risikosonen, og det femte tiltaket handler om såkalt roundtable meeting, hvor politiet skal bygge tillit i lokalbefolkningen.

Gjengen Young Bloods fra Holmlia står bak narkotikaforbrytelser, kidnappinger og drapsforsøk.