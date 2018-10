36-åring dømt til 6 års fengsel for narkotikaforbrytelser

Også i tingretten ble mannen dømt for forholdet, men anket saken og hevdet i lagmannsretten at han var blitt utsatt for en ulovlig politiprovokasjon, skriver Stavanger Aftenblad.

En enstemmig lagmannsrett festet ikke litt til denne påstanden og mannen er derfor funnet skyldig i oppbevaring av 4,5 kilo amfetamin, 4 kilo hasj og 4 kilo marihuana, samt salg av 1 kilo amfetamin og rundt 2 kilo hasj.

36-åringen er flere ganger tidligere dømt for narkotikakriminalitet.

I samme sak ble også en 56 år gammel mann dømt til 3 år og 6 måneders fengsel for kurérvirksomhet.