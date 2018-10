Ulltveit-Moe i strupen på Røkke: – Minner mest om egotrippende høyhus som vi finner i Dubai og Mumbai

Denne uken lanserte Kjell Inge Røkke sine planer for å bygge en 200 meter høy skyskraper på Fornebu, med navnet Det store blå. Naboene raste mot «rikinger som tar seg til rette», og flere uttrykte frykt for at hele bydeler vil ligge i skyggen av det voldsomme bygget.

Industrimannen Jens Ulltveit-Moe føyer seg til kritikerne og kaller bygget «et overgrep mot et vakkert landskap og kulturvernområde» i et intervju med NRK onsdag. Ulltveit-Moe kritiserer Røkkes planer i sterke ordelag.

– Jeg er sjokkert over disse planene. Jeg finner ikke ord. Verdenshavets hovedkontor minner mest om egotrippende høyhus som vi finner i Dubai og Mumbai. Det hører ikke hjemme her, sier han.

Røkke er ifølge Kapitals utregninger Norges femte rikeste med en formue på 40 milliarder kroner. Ulltveit-Moe er med sine 3,5 milliarder på 78. plass.

Aftenposten har bedt Akers kommunikasjonsdirektør Atle Kigen om en kommentar til Ulltveit-Moes kritikk. Han henviser til Nina Jensen, som er sjef for prosjektet.

– Ingen egotripp

Hun har ikke besvart Aftenpostens henvendelse. Men hun tilbakeviser kritikken overfor NRK.

– Dette er ikke noen egotripp. Det er det motsatte. Det er et gedigent prosjekt hvor vi inviterer alt av globale kunnskapsmiljøer til å redde liv i havet, sier Jensen.

Hun forteller at det er gjort skyggestudier, og at bygget er planlagt slik at det skaper minimalt med skygge.

– Det er smalt på toppen, og vendt slik at det skaper bare skygge et kvarters tid. Da rammer det særlig bedrifter – ikke hus hvor folk bor, forteller Jensen.

Hun bor selv i nabolaget, og mener at tilbakemeldingene fra folk i nærområdet stort sett er positive.

Skeptisk til prosessen

Nestleder i Fornebo vel, Anne Greve, er svært skeptisk til både bygget og prosessen med å få byggeprosjektet godkjent av kommunen.

– Jeg er provosert over strategien som Kjell Inge Røkke og Aker har lagt til grunn for skyskraperen. De vektlegger at det haster, men en skyskraper på 200 meter skal vel ikke være et hastevedtak, sier hun.

Greve mener at både statsminister Erna Solberg og ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog, hyller prosjektet før det har vært behandlet av kommunen.

– Det legger ubønnhørlig stort press på lokalpolitikerne som skal behandle saken. Hva gjør dette med lokaldemokratiet når statsministeren og ordføreren allerede har hyllet prosjektet? Kommer de til å våge å si nei, spør Greve.

Ikke tatt noen avgjørelse

Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krogh, fremholder at hun ikke har tatt noen endelig avgjørelse når det kommer til høyhuset.

– Vi har tatt høyde for et mulig signalbygg på Fornebu, men jeg har ikke sagt ja til det foreslåtte høyhuset. Jeg ønsker ikke å kortslutte den debatten ved å forskuttere den politiske behandlingen, skriver hun i en e-post til Aftenposten.

Videre skriver ordføreren at videre saksgang vil innebære at Akers forslag må gjennom en grundig reguleringsprosess, noe som vil ta tid.

På spørsmål om hvorfor hun støtter prosjektet svarer hun følgende:

– Norge som nasjon skal ha ambisjoner om å kunne huse FNs satsing på verdenshavene. Vårt næringsliv og vår kultur har alltid vært knyttet til havet.

Fragmentert på Fornebu

Byutviklingskommentator Erling Okkenhaug mener utviklinger på Fornebu har vært fragmentert i sin helhet. Han mener at skyskraperen føyer seg inn i en rekke problematiske byggeprosjekter.

– Det bygget er en unødvendig markering på bekostning av stedet og fellesskapet. Her ødelegges landskapet bare for en idé, sier han.

Okkenhaug er ute og rusler langs Bogstadveien når han uttaler seg om Fornebu-skyskraperen. Han mener Bogstadveien er et enestående eksempel på god stedsutvikling.

– Akkurat her jeg går nå, det er et av de fineste stedene i Norge. Her er det varierte plasser og mye rom, sier han.

Fornebu-området til sammenligning, er preget av det Okkenhaug beskriver som «copy-paste-arkitektur» med fokus på eiendomsutvikling i stedet for stedsutvikling.

– Arkitekter kan tegne enkeltstående bygg, ikke steder. Her satses det jo kun på eiendomsutvikling, sier han.

Statlig og kommunalt klakørkorps

Okkenhaug har liten interesse i å diskutere hvordan modellen av skyskraperen ser ut. Det er plassen den får i lokalsamfunnet på Fornebu han reagerer på.

På spørsmål om hva han mener om at prosjektet allerede har fått støtte fra statlig og kommunalt hold, er Okkenhaug klar i sin tale:

– De representerer klakørkorpset. Det var forventet. Så får vi heller vurdere om vi er fornøyd med en statsminister og en ordfører som er klakører for dette. Er det et slikt samfunn vi vil ha, spør han.

Ufølsom plassering

Camilla Moneta, arkitekt i Arkitekt MNAL og fagsjef i Norges arkitekters landsforbund, har også bitt seg merke i planene for Fornebus skyskraper.

– Isolert sett synes jeg det er et veldig spennende bygg, og det er dyktige arkitekter som har tegnet det. Men plasseringen på Fornebu er ufølsom, sier hun.

Moneta trekker frem stedstilpasning, landskap og bystruktur som argumenter mot byggingen av skyskraperen.

– Et signalbygg kan jo være et signalbygg uten å bli så grådig, sier hun.