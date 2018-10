Stoltenberg var med på å sluttføre sin døde venns uferdige 22. juli-bok

Amundsen var godt i gang med boken da han døde brått 29. juli i sommer under en joggetur i hjemtraktene Skoganvarre, 58 år gammel.

Amundsen var en nær venn av Stoltenberg og hans rådgiver og taleskriver. Han var mannen bak flere av formuleringene i Stoltenbergs taler i dagene etter terrorangrepet mot regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Det er dette boken tar for seg.

Den har fått tittelen «Vi er et lite land, men et stort folk» og blir utgitt denne uken. Boken gir innsyn i hva som skjedde på Statsministerens kontor i kjølvannet av 22. juli.

Sluttførte boken

Ifølge Juritzen forlag skulle Amundsen møte forlaget og gå gjennom manuset samme dag som han døde.

– Det var jo et sjokk, selvfølgelig. Vi visste ikke helt hva vi skulle gjøre, men en stund etter begravelsen tok vi forsiktig kontakt med hans kone. Sammen fant vi ut at det han hadde rukket å skrive, nesten var nok til en hel bok. Men det manglet litt her og der, sier forlegger Arve Juritzen i Juritzen forlag til NTB.

Amundsens kone samlet sammen folk som kunne hjelpe til med å ferdigstille boken, blant dem nåværende NATO-sjef Stoltenberg, som har skrevet etterordet. Selv bidrar kona med forordet.

– Boken handler om hvordan landet styres gjennom en slik tragedie, og det som slår meg, er hvordan Hans Kristians forkjærlighet for dikt og poesi inspirerte det han skrev,. Det gjør at disse talene får sterkere betydning. Det har blitt en litt annen bok, men den er et interessant og viktig dokument, sier Juritzen.

– Betød mye etter 22. juli

Amundsen hadde en lang karriere som pressemann bak seg, med flere lederstillinger i ulike medier. Han var blant annet nyhetsredaktør i Dagbladet, Finnmark Dagblad og Arbeiderbladet og sjefredaktør i Nordlys i ni år før han ble rekruttert tilbake til politikken av Stoltenberg i 2011.

De to møttes første gang i AUF-sammenheng på 1970-tallet og beholdt sitt vennskap fram til Amundsens bortgang i sommer. Amundsen var ifølge Stoltenberg svært sentral for hvordan landet og han som statsminister taklet tragedien i kjølvannet av 22. juli.

– Hans rolle 22. juli 2011 og i tiden etter betød mye for hvordan Norge håndterte terrorangrepet og tragedien som fulgte. Samarbeidet Hans Kristian og jeg hadde i denne tiden, var avgjørende for meg personlig, sa Stoltenberg til NTB dagen etter at Amundsen ble funnet død.