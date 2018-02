Thommessen vil at Stortinget skal dekke deler av sprekken over eget budsjett

– Jeg er enig med dem som mener at Stortinget selv må dekke deler av kostnadssprekken over eget budsjett. Derfor vil jeg i morgen tidlig foreslå for presidentskapet og finanskomiteen at det innføres ansettelsesstopp i Stortingets administrasjon og at alle nye bygge- og oppussingsprosjekt legges på is, sier Thommessen i en pressemelding sent tirsdag kveld.

I tillegg vil han be om at Stortingets administrasjon forbereder og legger fram en plan med sikte på betydelige administrative besparelser.

I alt består Stortingets administrasjon av cirka 450 ansatte fordelt på sju avdelinger og 29 seksjoner.

Seks ganger fikk politikerne mulighet til å kutte flere hundre millioner i Stortingets byggeprosjekter. De sa nei hver gang.

Fakta: Byggeskandalen på Stortinget Stortingets byggeprosjekt omfatter blant annet rehabilitering av nabogården til Stortinget (Prinsens gate 26), ny innkjøringstunnel og et nytt vare- og postmottak. Planene ble lagt frem i 2011, og byggearbeidene startet i 2014.

For tre år siden var det anslått at prosjektet ville koste 1,1 milliarder. Året etter, i 2016, ble anslaget økt til 1,8 milliarder. Torsdag ble det kjent at den anslåtte sluttsummen hadde steget med ytterligere 500 millioner til rundt 2,3 milliarder kroner.

At Stortinget selv valgte å være byggherre fremfor å benytte Statsbygg er i ettertid blitt kritisert fra flere hold. Selv har Stortinget valgt å stevne Multiconsult for Oslo tingrett. Rådgivningsselskapet anklages for omfattende mislighold som har påført byggeprosjektet ekstrakostnader, noe selskapet avviser.

Et samlet storting kritiserte før sommeren i fjor presidentskapet for håndteringen av byggesaken og de mange store overskridelsene. I løpet av perioden kom det også skarp kritikk fra Riksrevisjonen og kontrollkomiteen, og det ble også rettet et mistillitsforslag mot stortingspresident Olemic Thommessen (H).

Da den siste kostnadsoverskridelsen ble kjent torsdag 15. februar, valgte stortingsdirektør Ida Børresen å gå av.

Møte på onsdag

– Det er jeg og presidentskapet som kollegium som er Stortingets øverste tillitsvalgte og som har det overordnede ansvaret for budsjettsprekken vi nå er gjort kjent med. Informasjonen burde nådd presidentskapets bord raskere, tiltak skulle vært iverksatt tidligere og kompetansen i prosjektet skulle vært bedre, heter det i Thommessens pressemelding.

Thommessen møter finanskomiteen og de parlamentariske lederne på Stortinget klokken 8.30 onsdag for å legge fram sin forklaring på hvordan byggeprosjektet på Stortinget plutselig kunne bli 500 millioner kroner dyrere, etter et sterkt kritisert påslag på 700 millioner kroner i fjor sommer.

Finanskomiteens leder Henrik Asheim (H) forventer at presidenten under onsdagens møte vil klargjøre hva presidentskapet har hatt av kunnskap, hvilken kontroll de har hatt med prosjektet og når man visste at den ekstra regningen kom.

Kilder i Høyre har overfor flere medier de siste dagene åpnet for at Thommessen på en eller annen måte kan gå av. Vurderingen er at saken er blitt en belastning.

Kontant Thommessen

Da Thommessen møtte pressen etter en gjennomgang av byggesaken i Stortingets presidentskap mandag, sa han at han tar ansvar ved å bli sittende i posisjonen som stortingspresident. Thommessen svarte også et ubetinget ja på spørsmål fra NTB om han opplever å ha hele presidentskapet med seg.

Thommessen svarte kontant nei på NTBs spørsmål om han personlig har vært godt nok informert i den siste runden av prosessen, men avviste at han kunne gjort noe annerledes for å holde seg bedre orientert.

– Det var direktørens ansvar, slo han fast.