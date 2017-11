Bred enighet om regjeringens plan for Hæren og Heimevernet

Støtten til regjeringens såkalte landmaktsproposisjon innebærer at Hærens helikopterkapasitet fortsatt skal deles mellom Bardufoss i Troms og Rygge i Østfold.

Regjeringen ønsket samtlige Bell-helikoptre til Rygge for å støtte spesialsoldatene, som er de første som skal i aksjon om Norge trues.

Ved å beholde flere av de små Bell-helikpotrene i nord sikres Hæren helikoptre, hevder partiene som står bak forliket om landmakten.

Men som Aftenposten har omtalt tidligere er helikoptrene best egnet til å flytte veldig små grupper av folk, og frakte ut sårede. Hærens behov for større helikoptre er skrikende, men det foreligger ikke politisk vilje til å kjøpe transporthelikoptre til Hæren i dag.

Samtidig «sikres det som betegnes som nødvendig vedlikehold og sikring av tilstrekkelig stridsvognskapasitet», hevder Høyres forsvarspolitiske talsmann, Hårek Elvenes.

Det er også enighet om å foreta en kostnadsvurdering av å beholde en stridsgruppe med ett til to kompanier på Skjold, samt 40.000 soldater og en kvalitetsreform i HV.

Det er 2000 flere HV-soldater enn det forsvarsgrenen i praksis har i dag, (38.000), men ikke mer enn HV har på papiret i dag. (Rundt 40.000.)

Hærsjefen fridde til Stortinget. Han blir trolig ikke hørt, skrev Aftenposten lørdag. Og fikk rett.

Men når blir Hæren egentlig moderne?

– Et bredt flertall i Stortinget sikrer at vi får en hær som skal være klar til strid i løpet av kort tid. Norge får en hær som skal trene mer og som får bedre utstyr, sier Hårek Elvenes.

– Nye trusler stiller Forsvaret og NATO overfor helt nye utfordringer. De fem partiene sikrer en modernisering av hæren, blant annet med nye våpensystemer, bedre luftvern og stridsvogner, sier Elvenes.

Spørsmålet er imidlertid når Hæren kan sies å være modernisert. Dagens stridsvogner nærmer seg slutten av levetiden, og det er store problemer med å skaffe reservedeler.

Det er ikke tatt noe standpunkt om, og når, nye stridsvogner skal kjøpes, heller ikke hvilken type det blir snakk om. Dette er en prosess som vil ta flere år.

– Forliket viser at det er mange gode intensjoner, men lite penger, sier Jens B. Jahren, leder for Befalets fellesorganisasjon BFO) til Aftenposten.

Ole Magnus Rapp

Partiene er både fornøyd og misfornøyd

- Vi har fått gjennomslag for prinsippet om en delt helikopterløsning mellom Bardufoss og Rygge. Bardufoss flystasjon videreutvikles som base med egen ledelse, budsjett og resultatansvar, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

- Hæren sikres dedikert helikopterstøtte, og spesialstyrkene får økt helikopterkapasitet, sier han.

NTB skriver at SV, Sp, og Arbeiderpartiet har ønsket å øke bevilgningene til Forsvaret neste år, men at de ikke fikk flertall for dette. Årsaken er at KrF og Venstre er bundet av budsjettforliket som ble inngått med regjeringspartiene i forrige uke.

Saken blir utvidet.