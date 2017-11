– Jeg hadde ikke sjanse til å stoppe, sier Askild Johnsen til Fædrelandsvennen.

Ved 03-tiden natt til mandag kjørte Johnsen, som er rektor på Fjellgarden skule, i 80-sonen på ei slette på Hovden i Bykle kommune i Aust-Agder.

– På Skarsmo er det en lang, nokså rett vei. Jeg trodde jeg så hele sletta. Men da elgen dukket opp, så kom det brått på, fortsetter rektoren.

I passasjersetet

Elgen traff fronten på bilen, ble slengt over panseret og inn i frontruta og landet i setet på passasjersiden.

– Den havnet ved siden av meg. Det var jo bra for meg, for jeg kunne like godt ha blitt truffet av elgen. Da hadde jeg nok skadet meg en del, forklarer Johnsen.

– Hva tenkte du da det skjedde?

– Jeg tenkte bare at jeg måtte stoppe bilen så fort som mulig.

Svimeslått

Elgen var svimeslått og i live etter kollisjonen. Ifølge Steinar Haugen, leder for Bykle viltnemnd, brakk elgen trolig nakken i sammenstøtet.

– Jeg fikk en telefon av Askild klokken 3. Han fortalte at han hadde en elg inne i bilen. Da tenkte jeg at situasjonen kunne være alvorlig. Men Askild var heldig, siden elgen havnet på passasjersiden. Hadde han hatt en passasjer med, er det ikke så godt å vite hvordan ting hadde gått, sier Haugen.

Han estimerer at elgen trolig var 2,5 år gammel og veide rundt 150 kilo. Elgen ble avlivet på stedet.

Advarer

Lensmann Dag Hovden ved Valle og Bykle lensmannskontor advarer om faren for å kjøre på dyr.

– Nå som snøen er kommet, og det er tung for dyrene å gå i terrenget, er det fort at de trekker ned i dalbunnen og inn på veiene. Bilistene må være oppmerksomme, for dyrene kan komme både på kryss og tvers i veien, sier han.

– Og når veiene er dekket av snø og isdekke, blir også bremselengden lengre, poengterer Hovden.

Dukker opp når det er mørkt

Steinar Haugen mener det er flaks at det ikke skjer flere påkjørsler av dyr om vinteren.

– Da er det store sjanser for at både hjort og elg krysser veien, særlig når det er skumring, kveld og natt. Derfor bør folk ta det med ro og holde fartsgrensa, sier han.