Aktors påstand i ankesak: Ti års fengsel for Ubaydullah Hussain

Ti år i fengsel for Ubaydullah Hussain. Det var aktoratets påstand under prosedyren i ankesaken i Borgarting lagmannsrett onsdag.

Aktoratet mener at Hussain har spilt en svært viktig rolle i rekruttering for IS. Det har fått fatale konsekvenser for flere unge mennesker, som enten er i fengsel eller døde, påpekte aktor og politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff.

– Han har styrket og bidratt til ISIL i langt større grad enn en enkelt fremmedkriger. Han har vært den sentrale bakmannen, sa Staff.

Går for frifinnelse

Kanskje litt tynnere i håret, men fortsatt med et veltrimmet, svart skjegg, sitter Ubaydullah Hussain (32) i lagmannsretten mellom sine to forsvarere, advokatene John Christian Elden og Ulrik Sverdrup- Thygeson jr. De går for frifinnelse.

Oslo tingrett dømte ham til ni år i fengsel for deltagelse i IS og for rekruttering til IS.

– Vi mener at han skal frifinnes, sier Elden til Aftenposten i en pause i ankesaken.

Ubaydullah Hussain har erklært seg ikke skyldig i deltagelse i og rekruttering til terrorgruppen IS. Elden sier at mye av bevisførselen og fakta er som i tingretten.

– Det som gjenstår er om det rammes av bestemmelsen eller ikke, den støtten han har gitt IS og så videre, om det er en lovlig støtte omfattet av ytringsfrihet og forsamlingsfrihet eller om det er straffbart fordi vi ikke liker det han støtter, sier Elden.

To år i fengsel

– Vi mener dette ikke er deltagelse i en terrororganisasjon. Ubaydullah har aldri vært medlem av IS. Han har støttet noe av virksomheten deres, det er lov, sier Elden.

Hussain har sittet i fengsel i to år etter at han ble pågrepet den 8. desember 2015. Han soner i Bodø fengsel.

Oslo tingrett mener at mannen fra Bjerke i Oslo virket som inspirator, mentor, rådgiver, organisator, fasilitator, mellommann og/eller portåpner og sendebud.

Aktoratets påstand i tingretten var fengsel i ti år. I lagmannsretten blir Hussains betydelige innsats for IS gjentatt med detaljerte beskrivelser av hans rekruttering og oppfølging av fremmedkrigere fra Norge.

Aktor og statsadvokat Frederik G. Ranke sier at de anser at dokumentaren «Den norske islamisten», som handler om Ubaydullah Hussain, styrker deres sak. Filmen ble vist etter at tingrettsdommen falt.

– Hussain var den sentrale figuren i islamistgruppen Profetens Ummah. Han var IS’ talerør i Norge, sa aktor og statsadvokat Frederik G. Ranke under sin prosedyre.

Endret seg? Brutt med miljøet?

Ranke påpeker at fint lite tyder på at Hussain har brutt med Profetens Ummah, sitt gamle miljø og IS-ideologien.

– Til en medfange i fengslet har han sagt at hans jihad (Hussains) var å sende fremmedkrigere til ISIL, sier Ranke.

Han mener at Hussain rett og slett har styrket IS ved å spre terrorgruppens propaganda, rekruttere og legge til rette for fremmedkrigere.

– Han har vist et stort mangfold av aktivitet ved å hjelpe fremmedkrigere nedover, holde kontakten med dem, bistå dem med juridisk hjelkp, håndtering av bankkonti, ja, selv kjærlighetslivet deres har han hatt en finger med i spillet på.

Ranke er opptatt av at Hussain utnyttet sårbare mennesker som hadde opplevd tap og motstand i livet sitt.

– Han tilrettelegger for sårbare skjebner som ender opp som lik der nede og en lydfil her i retten, sa Ranke.

Stoppet jihadreiser til IS

Hussain er den første i Norge som er blitt dømt for å ha rekruttert en person til terrororganisasjonen IS. I tillegg ble han i tingretten dømt for deltagelse i IS. Dette til tross for at han selv aldri reiste til IS-kontrollerte områder i Syria eller Irak.

Flere av mennene som Hussain er tiltalt for å ha rekruttert eller hjulpet, er drept i kamp for IS. Men etter at Hussain ble arrestert har reisevirksomheten avtatt betydelig.

Aktor Ranke sier til Aftenposten at de knapt har sett noen som har reist fra Norge til IS i Syria, etter at Hussain ble tatt.

Aktor og politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff viste også under sin prosedyre for lagmannsretten til at det ikke er noen tvil om at det at Hussain har sittet i varetekt siden desember 2015 har hatt en stor effekt på organiseringen, rekrutteringen og radikaliseringen av miljøet på Østlandet.

I Oslo tingrett ble Hussain dømt for å ha forsøkt å rekruttere en ung mann som var tiltalt i samme sak, men ble frikjent for å ha rekruttert Thom Alexander Karlsen, som døde i Syria.

Dømt for flere forhold

I tillegg til deltagelse i IS og rekruttering til IS, ble Hussain funnet skyldig i å ha ytt økonomisk og materiell støtte til IS. Han ble også dømt for flere andre forhold som trusler og oppbevaring av elektrosjokkvåpen.

Fakta: ARSLAN MAROOF UBAYDULLAH HUSSAIN (32) Han har spilt en sentral rolle i den islamistiske gruppen Profetens Ummah.

Tidligere dømt til fengsel for trusler mot to journalister, en sakkyndig i en rettssak og for hatefulle ytringer mot jøder i Norge.

Den 4. april 2017 ble han i Oslo tingrett, som den første i Norge, dømt for å ha rekruttert en person til terrororganisasjonen IS. I tillegg ble han dømt for deltagelse i IS. Straffen ble satt til ni år i fengsel.

Godtok dommen

Den 20 år gamle konvertitten som ble tiltalt og dømt samtidig med Hussain, valgte å godta dommen på to år og ti måneder. Hans forsvarer, advokat Javeed Shah, uttalte da at 20-åringen ønsker å komme seg videre og legge denne saken bak seg.

Oslo tingrett finner det særskilt straffskjerpende at Hussain til tross for sin inngående kunnskap om hvilke grufulle handlinger IS-fremmedkrigere må bidra i, ikke frarådet en 18-åring (medtiltalte) fra å reise. Dommen konstaterer at Hussain i stedet gikk inn for å få ham av gårde. Men den unge, norske konvertitten ble stoppet idet han skulle reise til Syria.