Miljødirektoratet fant farlige stoffer i sportsprodukter

En femtedel av de 44 kontrollerte produktene er trukket fra markedet, fordi miljøgiftnivåene var over tillatt grenseverdi, skriver VG.

– Det er bekymringsfullt at populære produkter for sport og fritid inneholder for mye miljøgifter, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet. Direktoratet har pålagt importørene å stanse omsetningen og informere kundene om funnene.

– I tillegg til å være helseskadelige brytes disse stoffene tregt ned og er skadelige for miljøet, opplyser Veulemans.

De giftige produktene ble for det meste funnet hos nos nettsteder som importerer billigere produkter produsert utenfor EU. I tillegg ble det funnet miljøgifter i produkter fra Europris, Spar Kjøp og Monsoon.

Europris' advokat Petter Wilskow opplyser at kjeden er kjent med at det ble funnet skadelige stoffer i slippers butikken solgte. Dette ble oppdaget og håndtert i sommer.

Elaine Sørland, sjef for Monsoon Norge, er kjent med at deres butikker i sommer har solgt produkter med ulovlig høyt innhold av miljøgifter.

Varesjef Harald Nøss i Spar Kjøp bekrefter at direktoratet har funnet tre artikler de mener inneholder en ulovlig høy mengde miljøstoffer, som er sendt til analyse. Kjeden har frem til 15. januar på å undersøke og eventuelt trekke produktene.