Togene på Østlandet går igjen etter feil med kommunikasjonssystemet

I 9.30-tiden torsdag morgen ble det full stans i togtrafikken på Østlandet. Årsaken var en feil i kommunikasjonssystemet mellom togledere og tog.

Mellom Lillestrøm og Eidsvoll var det lenge strømstans, men i 11.40-tiden opplyser Bane Nor at også strømfeilen er utbedret og at trafikken går som normalt igjen.

Litt over 10 var feilen med kommunikasjonssystemet, som stanset all togtrafikk på Østlandet rettet, forteller pressevakt i Bane Nor, Harry Korslund. Togene på Østlandet går igjen, men det vil være noen forsinkelser.

– Forsinkelsene dette medfører videre vil nok variere en del, men jeg har ingen detaljer å by på nå. Det er uansett ille når folk blir rammet av slike feil, men heldigvis er det færre som reiser på en dag som dette, sier Korslund.

Han kan ikke tallfeste hvor mange tog som ble rammet av feilen. På grunn av feilen vil også noen ruter bli innstilt torsdag.

– Det gjør vi for å komme raskere i rute igjen enn vi ellers ville gjort. Flere tog ville blitt forsinket om alle skulle gått, sier Korslund.

Mellom Lillestrøm og Eidsvoll måtte et tog stanse helt på grunn av strømstansen. Det påvirker hovedbanen og Gardermobanen på strekningen. Der er det fortsatt strømløst, melder Bane Nor på Twitter.

#hovedbanen #gardermobanen Fortsatt strømløst mellom Lillestrøm og Eidsvoll på begge strekninger. Feilsøk pågår. Varighet uviss. — Bane NOR presse (@BaneNORpresse) March 29, 2018

Lillestrøm-Eidsvoll: Stengt for togtrafikk. Årsak: Problemer med strømtilførselen. Det vil oppstå forsinkelser og innstillinger. NSB arbeider med å finne alternativ transport. — NSBs presserom (@nsb_presse) March 29, 2018

Pressevakt hos NSB, Gina Sholz, forteller til Aftenposten at i områdene der det allerede er planlagt buss for tog, fortsetter det tilbudet.

Selv om hovedfeilen er rettet, er det fortsatt togtrøbbel skjærtorsdag.

–Det skaper problemer eksempelvis folk som skal til Hamar på The Gathering eller til flyplassen, sier hun til NTB, og legger til at hun håper Bane Nor raskt finner og utbedrer feilen.

Ifølge NSB er det ingen tilgjengelige busser og taxier, og de ber passasjerer om å vurdere andre transportmidler.

Flytoget rammes også og flere tog ble innstilt. De satte opp taxi for tog, i en kort periode, men nå går toget som normalt igjen.

Saken oppdateres.