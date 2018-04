Enormt narkobeslag på Svinesund – anslås å være verdt 100 millioner kroner

430 kilo hasj, 40 kilo amfetamin, 23 kilo marihuana, 12 kilo heroin og to kilo kokain ble beslaglagt på Svinesund i juni 2017, skriver Tolletaten på sine nettsider.

Totalt var det 507 kilo narkotika som ble beslaglagt. Det utgjør omtrent 600 000 brukerdoser og skal være verdt 100 millioner kroner.

Det er tidenes største enkeltbeslag, forteller Wenche Fredriksen, sesjonssjef i Tolletaten til Aftenposten.

– Med så store mengder at det er et helt klart et nettverk rundt et slikt beslag, sier Fredriksen.

Selv om det er gjort større beslag av bare hasj tidligere, er det styrken på stoffene som gjør at dette helt klart regnes som tidene største.

– 40 kilo amfetamin og 12 kilo heroin er i seg selv kjempemye, sier Fredriksen.

Hun kan ikke fortelle mer om etterforskningen og hvorfor de ikke kunne offentliggjøre størrelsen på beslaget før i dag.

– Vi forholder oss til politiets beskjed om når vi kan gå ut med informasjonen uten å skade etterforskningen.

Tollpapirene viste 4,5 tonn Crocs

– Det luktet cannabis i hele kontrollhallen på Svinesund så du trengte ikke være narkotikahund for å skjønne hva som var der, sier Tolldirektør Øystein Børmer til NRK.

Det var hunden Ollie som luktet lunten og markerte semitraileren som kjørte over grensen natt til 28. juni. Bak rattet satt en nederlandsk sjåfør på 39 år. Sjåføren hadde tollpapirer som sa at det var 4,5 tonn Crocs-sko i lasten.

Grunnen til at dette ikke er offentlig før nå, er av hensyn til etterforskningen.

Tolletaten

Sjåføren er siktet: Erkjenner ikke straffskyld

Ifølge NRK er sjåføren siktet. Riksadvokaten skal avgjøre påtalespørsmålet, og det ventes at avgjørelsen blir tatt i løpet av våren. Sjåføren risikerer fengselsstraff på 15 år.

Sjåførens forsvarer er Kristin Morch, som forteller NRK at sjåføren ikke erkjenner straffskyld og at han ikke hadde kjennskap til innholdet.

– Glad for hvert beslag vi gjør

Dette er ett av flere store narkotikabeslag som er gjort på grensen til Norge i år, opplyser Wenche Fredriksen i Tollvesenet.

– Det er mye hele året, og det er ikke slik at narkotikasmuglingen vil stanse. Narkotika er hovedprioriteten vår, og vi ser en økning fra år til år.

Selv om det likevel er mye som glipper forbi grensekontrollen, fokuserer Fredriksen på det positive.

– Vi er glad for hvert beslag vi gjør, sier hun.

Saken oppdateres.