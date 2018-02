Snø skaper forsinkelser på Flesland

Fungerende lufthavndirektør Øystein Skaar opplyser til BT klokken 18.20 at det snødde kraftig på flyplassen, og at all tilgjengelig mannskap ble sendt ut for å rydde rullebanen.

Han legger til at det er ventet lettere vær utover kvelden, og at de verste snøbygene trolig vil gi seg snart.

Like før klokken 19 ble flyplassen åpnet igjen, men reisende må belage seg på forsinkelser, sier lufthavndirektøren.

- Det skal snø lett ut over kvelden, men vi forventer ikke de lange stoppene. Når det gjelder kanselleringer, må folk ta kontakt med sitt flyselskap, sier Skaar.