Skuddofferet på Holmlia avhørt

– Vi har tatt et første innledende avhør av mannen, men hva som kom ut av avhøret ønsker jeg ikke å gå inn på så tidlig i etterforskningen, sa seksjonssjef Anne Alræk Solem i seksjon for etterforskning av alvorlige voldssaker i Oslo-politiet til NTB.

Hun legger til at de enda ikke er ferdige med vitneavhør.

Oslo-politiet har jobbet med etterforskningen hele natt til torsdag og utover dagen. Fokus for torsdag var å avhøre fornærmede.

– Han er bevisst og vi har etterforskere på sykehuset, fortalte Anne Alræk Solem, leder av seksjon for etterforskning av alvorlig vold i Oslo-politiet, til Aftenposten tidligere i dag.

I timene etter skytingen som fant sted en stund før klokken 21 onsdag har politiet fått inn flere tips.

– Det setter vi stor pris på. Dette er en meget alvorlig hendelse i et boligstrøk og vi trenger den hjelpen vi kan få. Vi oppfordrer publikum til å sende inn tips på e-post kriminalvakten.oslo@politiet.no eller på telefon 2266 9966, sier Solem.

Skuddoffer banket på døren

Den skadede mannen i 20-årene klarte å komme seg unna den eller de som skjøt mot ham.

Hans O. Torgersen

Med blødende sår søkte han tilflukt i en boligblokk ved åstedet. Han skal ha ringt på i flere leiligheter. Ved en inngangsdør vitner en blodflekket ringeklokke om dette.

– Vi var ikke hjemme da dette skjedde, forteller en beboer i denne leiligheten.

En av naboene var hjemme da det banket på døren hos dem.

– Min kone lukket opp døren og en mann spurte om hun kunne hjelpe ham, forteller naboen, som ønsker å være anonym.

Hun var ikke hjemme da Aftenposten var på stedet, men ifølge ektemannen la de ikke merke til at mannen var såret og blodig. De valgte derfor ikke å slippe ham inn, men lukket døren for ham.

Kartet markerer Ravnåsveien på Holmlia. Natt til torsdag fikk politiet melding om skytingen i et boligstrøk ved krysset Ravnåsveien/Ravnkroken klokken 20.53 onsdag kveld.

Så en mann løpe

Mange beboere i området ble øyenvitner til hele eller deler av hendelsen.

– Jeg hørte et smell og kikket ut. Da så jeg en mann beinfly over parkeringsplassen mot en bil som sto oppe på veien, forteller beboeren til Aftenposten.

Andre vitner så at skytingen startet vest for Ravnåsveien. Offeret klarte altså å løpe fra angriperen/angriperne over Ravnåsveien og parkeringsplassen der.

Skyting på Holmlia også i oktober

I oktober ble en mann kritisk skadet da han ble skutt i hodet i Åsbråten helt sør på Holmlia. Mannens tilstand bedret seg senere, men han har fått varige skader.

Syv mistenkte er siktet for drapsforsøk eller forsøk på drapsforsøk i den saken. Seks av dem sitter i varetekt.