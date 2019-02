Et flertall av de 29 medlemslandene i NATO har bekreftet at de enten har nådd eller vil nå det felles målet, som er å bruke to prosent av BNP til forsvar i 2024. Norge er ikke et av dem.

Det bekrefter forsvarsminister Frank Bakke-Jensen foran NATOs forsvarsministermøte i Brussel sist uke.

Norges plan for å nå målet vil ikke foreligge før i 2021, etter at Stortinget har vedtatt en ny langtidsplan for Forsvaret, skriver VG.