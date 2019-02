Kjent advokat dømt for å ha plantet bevis

Han ble i begynnelsen av februar dømt til 30 dagers betinget fengsel, og til å betale en bot på 30.000 kroner.

Han skal i telefonsamtaler med broren til klienten sin ha fortalt at politiet skulle ransake boligen til moren deres, for å lete etter stjålne penger som klienten skal ha sagt at han hadde gjemt der.

Videre skal Andreassen ha sagt at klienten trolig ville bli løslatt dersom pengene ble funnet hos moren.

37.000 kroner i en skuff

Ifølge dommen formidlet Andreassen blant annet at klienten hadde sagt at pengene skulle ligge i en skuff nede. Og at «en måtte håpe at det lå 37.000 kroner der når politiet kom dit».

«Han instruerte på denne måten klientens bror om å sørge for at det lå 37.000 kroner på angitt sted og bidro dermed til planting eller fabrikering av bevis for å motarbeide politiets etterforskning av straffesak mot sin klient», står det i dommen fra Nedre Telemark tingrett.

Spørsmålet i retten var om Andreassen hadde brutt straffeloven § 160 første ledd, som handler om å motarbeide offentlig undersøkelse av et lovbrudd ved å bidra til at bevis på ulike måter påvirkes.

Telefonsamtaler avspilt i retten

I retten ble flere telefonsamtaler mellom Andreassen og klientens bror spilt av. Aftenposten har anonymisert navnene til Andreassens klient og klientens bror:

Broren: Heisann, det er NN, broren til NN.

Andreassen: Hei, du nå sitter jeg på et flytog, så jeg må bare prate litt lavt.

Broren: Ja.

Andreassen: Men. Det jeg hørte akkurat var at NN hadde erkjent og tatt 37.

Broren: Ja.

Andreassen: Og han skal ut sammen med de nå og vise hvor de er, og hvis de er der så slipper han ut i kveld.

Broren: Okei, han skal ut og vise de hvor de ligger.

Andreassen: Ja.

Broren: 37 tusen.

Andreassen: mm

Broren: Okei.

Aandreassen: Og hvis ikke, jeg vet ikke helt hva som er planen hans, hvis de ikke er der så blir han sittende.

I en annen telefonsamtale samme kveld sier Andreassen til klientens bror at klienten hadde snakket om at pengene lå i en skuff nede, og «det er jo denne saken avhengig av, så får vi satse på at det stemmer». Da svarte klientens bror «okei, det skal ligge 37.000 nede i en skuff».

Andreassen har anket dommen

Andreassen har anket dommen, og den er derfor ikke rettskraftig.

Andreassens forklaring er at han kun ønsket å signalisere overfor broren at det var klientens ønske at pengene skulle finnes, skriver VG.

– Han er skuffet over denne dommen, men den ble anket straks den ble forkynt. Han mener at bevisene er vurdert feil og at han er dømt med urette, sier forsvarer Erling Olav Lyngtveit til VG.