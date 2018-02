Enighet i Bane Nor-meklingen 17 timer på overtid

Det var varslet at 101 ansatte i Bane Nor ville gå ut i streik fra tirsdag om det ikke ble enighet, noe som ville ramme Gjøvikbanen, Kongsvingerbanen og stasjoner i Trøndelag.

Tirsdag ettermiddag kom YS-forbundet Delta og Bane Nor fram til en avtale.

YS ble enig med arbeidsgiver siden tidligere på dagen.

– Jeg er fornøyd med at meklingen med LO og YS for Bane Nor førte fram, slik at vi unngikk en streik som ville rammet togpassasjerer og kunder av jernbanen, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Opprivende konflikt preger Bane Nor – under halvparten av 4500 ansatte har tillit til ledelsen

Arbeidstid

Hovedtemaet i meklingen har vært arbeidstidsordninger. Delta mener den nye tariffavtalen legger til rette for forsvarlige arbeidstidsordninger gjennom vernebestemmelser og lokal medbestemmelse på turnus.

Det ble også enighet om lønnsoppgjør for 2017, der alle Deltas medlemmer får et generelt tillegg på minimum 7.000 kr, med virkning og etterbetaling fra 1. april 2017.

Akseptabelt

– Meklingen har vært krevende, men vi har fått en akseptabel løsning, sier Deltas 1. nestleder og YS Spekter-leder Lizzie Ruud Thorkildsen i en pressemelding.

Det er fortsatt noen spørsmål som gjenstår, og Delta forventer at Bane Nor bidrar til å finne løsninger gjennom utvalgsarbeid og i det kommende lønnsoppgjøret.