Ingen ser dette så tidlig og tydelig som naturfotografene. I dager, måneder og år jobber de ute i naturen for å få akkurat «det bildet».

Flere av verdens fremste naturfotografer er norske. Senest i forrige uke vant Audun Rikardsen den prestisjetunge «Wildlife photographer of the year». Rikardsens kongeørnbilde fra Tromsø-naturen vant fuglefoto-klassen, den desidert største.

Tirsdag 22. oktober viser han mange av sine blinkskudd og forteller historiene bak dem på Aftenpostens klimakonferanse «Klodenvår 2019». Det gjør også fem andre av våre fremste fotografer.

Her forteller de om hvordan de ser norsk natur endre seg:

Audun Rikardsen: «Jeg er urolig»

Audun Rikardsen er professor og forsker på hvaler og laks:

– Jeg ser tydelig konsekvensene av at havet er blitt varmere. Laksen trekker lenger nordover, og det blir lenger å vandre når den skal tilbake til elven den ble født i. Spesielt de sørlige bestandene sliter. Varmere hav gjør at nye arter spres lenger nordover. Silda trekker nordover. Hvalene svømmer etter, mens fuglene i fuglefjellene i sør vil få problemer når sildelarvene blir borte, sier han.

Ekteparet Haarberg: Fjellfuglene blir borte

Orsolya og Erlend Haarberg er naturfotografer med fjellet som spesialområde.

– I 2006 besøkte vi Engabreen for første gang. Sjokket var stort da vi kom tilbake 15 år senere. Flere hundre meter med blå stålis var rett og slett smeltet bort. De siste årene har tilbakegangen i fuglelivet i fjellet vært skremmende stor. Mer ekstremvær som følge av et varmere klima, må ta noe av skylden for at fjellfuglene sliter, sier de.

– For fjellfuglene er stabilitet og forutsigbarhet det viktigste i hekketiden. De skal styre eggleggingen sin slik at det er god tilgang på insekter et par uker senere. Da kan det være katastrofalt å få en kald eller våt periode ved klekking.

Lill Haugen: Skremmende i havet

Lill Haugen er dykker og naturfotograf med livet under havoverflaten som spesialområde.

– Havet er et kjent, men samtidig et litt hemmelig sted. Det at vi ikke kan se havbunnen, har nok gjort det lett for menneskene å bruke det som søppelplass. Vi er også i ferd med å tømme havet for fisk, og vi driver rovdrift på mange arter. Utslipp og forurensing kveler livet mange steder. Fortsetter vi slik vi gjør nå, er det snart mer plast i havet enn fisk. På toppen av alt dette kommer klimaendringene, som kan få enorme konsekvenser som vi fortsatt ikke ser rekkevidden av – også her i Norge. Dette er skremmende og dystre utsikter, sier Lill Haugen.

Tom Schandy: Tiurleikene forsvinner

Tom Schandy er naturfotograf og skal på klimakonferansen vise hvordan skogen endrer seg.

– Jeg har ligget på tiurleik i snart 40 år. I løpet av denne tiden har uken da røyene kommer til leiken for å bli paret, kommet 7–10 dager tidligere på grunn av klimaendringer. I samme periode har også mange av mine tiurleiker dessverre forsvunnet på grunn av flatehugst. Tiuren foretrekker gammel skog. Det er viktig at ikke bare selve stedet for leiken ikke hugges, men også dagområdene som strekker seg som ei bløtkake en kilometer ut fra lekens sentrum. Jo mindre gammelskog i dagområdene, desto færre tiurer er det plass til.

Ulf Myrvold: Naturen spises opp

Ulf Myrvold er filmfotograf og er i gang med en ny stor NRK-produksjon om forandringer i norsk natur.

– Min største bekymring er hvordan naturen «spises opp» av direkte inngrep og monokulturer i skog- og jordbruk. I min tid har inngrepsfrie naturområder skrumpet dramatisk inn, snart er det bare i Dividalen og Børgefjell vi har større områder hvor naturen får utfolde seg. Intakte naturområder med sitt naturlige artsmangfold vil være vår viktigste allierte i bestrebelsene etter å begrense global oppvarming. Da må vi gi økosystemene plass slik at naturens mekanismer får virke. Store monokulturer i skogen og i kulturlandskapet bidrar til en utarming av mangfoldet, sier han.

Klimaforskeren: Våtere Norge

Bjørn Samset er klimaforsker ved Cicero, Institutt for klimaforskning i Oslo.

– Isbreene er der vi ser det tydeligst. De krymper raskt. Vekstvilkårene for norsk natur er også annerledes enn for 100 år siden, men det er vanskeligere å få øye på. Det er både varmere og våtere i dag, og vekstsesongen begynner før og slutter senere. Men i all hovedsak merker vi endringene først når været blir ekstremt: De varmeste periodene, de våteste dagene, og når det kommer så mye vann at bakken gir etter og vi får ras, sier han.

– Været vil fortsette å bli varmere og våtere. Spørsmålet blir hvilke overraskelser vi får. Sommeren 2018, med tre måneders varme og tørke, kom uventet på alle. Skjer det igjen? Skogbrannfare er et reelt problem, særlig nå som vegetasjonen vokser så godt. Og så vil vi antagelig se at arter flytter på seg – på godt og vondt.

– Norge vil fortsatt være Norge – bare enda noen hakk mer ekstremt i kantene.