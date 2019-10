Utpressingssaken: Røkke hyret tidligere polititopp som sikkerhet

Anders Snortheimsmoen sier til VG at Kjell Inge Røkke og hans familie tok kontakt med Sikkerhetsledelse, et privat firma der 61-åringen er rådgiver, på grunn av en «situasjon som hadde oppstått».

Tirsdag skal Snortheimsmoen vitne når rettssaken mot 62 år gamle Jan Erik «Jannik» Iversen starter i Oslo tingrett. Iversen er tiltalt for grov utpressing.

– Sikkerhetsledelse har jobbet for Kjell Inge Røkke og familien hans for å bistå med tanke på trusselsaken. Oppdraget handlet om sikkerhetsvurderinger og tiltak med tanke på kundens sikkerhet. Utover det har jeg ingen kommentar før jeg skal vitne i rettssaken, sier Snortheimsmoen til avisen.

Snortheimsmoen jobbet som politimann i 35 år, stort sett ved enheten i politiet som tar de farligste og mest krevende sakene – beredskapstroppen.

– Ingen straffskyld

Jan Erik «Jannik» Iversen er tiltalt for å ha presset Røkke til å betale et tosifret millionbeløp. Han er videre tiltalt for å ha truet med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om finansmannen. Utpressingen skal ifølge tiltalen ha skjedd mellom november 2017 og januar 2018.

– Min klient erkjenner ingen straffskyld, sier Iversens forsvarer, advokat Benedict de Vibe, til Dagbladet.

Forsvareren anklager også politiet for å krydre tiltalebeslutningen når de tiltaler Iversen for brudd på våpenloven.

Anklager politiet

Iversen er tiltalt for brudd på våpenloven for å ha vært i besittelse av elektrosjokkvåpen, pepperspray, springkniver, batangakniver, stiletter, slåsshansker, batonger, karatepinner, kastestjerner, blåserør og spretterter eller andre særlig farlige gjenstander som fremstår som voldsprodukter.

– Det har ingen betydning for straffeutmålingen, sier de Vibe.

Saken har to ganger vært utsatt på grunn av sykdom, men er nå berammet i fire dager i Oslo tingrett fra tirsdag 8. til 11. oktober. Retten administreres av dommerfullmektig Ingvild Hachvaag Andersen.