(Stavanger Aftenblad) På toppen av Stakkhomfjellet i Sirdal i Vest-Agder, 730 meter over havet, ligger hytta. Her er det langt til nærmeste nabo, og langt fra nærmeste vei. Tonstad sentrum ligger omtrent 2 kilometer ifra i luftlinje.

Hvis noen fant på å bygge en hytte her, skulle man tro at det ville bli spart på det meste. Men ikke denne. Hytta har innlagt vann og strøm, ventilasjonsanlegg, er isolert og har mulighet for oppkobling til fiber-bredbånd. Kabelen ligger klar inntil hytteveggen. Jo, og så er det bomberom i kjelleren, skriver Stavanger Aftenblad.