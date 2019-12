– Polfarerne har full beredskap, mens et hjertesykt barn måtte vente 19 timer på hjelp

– Mens polfarerne har et helikopter en SMS unna, opplever vi at alvorlig syke pasienter her i Finnmark ikke får ambulansefly, slik de har krav på, sier Hanne Heszlein-Lossius, kommunelege i Berlevåg.

Hun mener det er en stor kontrast mellom medienes dramatiske beskrivelser av polekspedisjonen og det som ifølge henne er en virkelig dramatisk situasjon for pasienter i Nord-Norge, og særlig i Finnmark.

– Bare et gigantisk PR-stunt

I et innlegg i Nordlys, som er delt 94.000 ganger i sosiale medier lørdag formiddag, skriver hun:

«Hvordan er det mulig at halve NRK og en haug med VG-journalister livedekker et PR-stunt i Nordishavet hvor elitesoldater og eventyrere har takket nei til sysselmannens rause tilbud om evakuering fra isødet? Hvor er den journalistiske integriteten og samfunnsansvaret?»

Gustav Lothe

– Jeg har lest sakene om polfarerne og tenkt at nå må noen komme og redde dem. Men plutselig sprakk boblen, og det ble klart at sysselmannen har helikopteret sitt til disposisjon for polfarerne til alle døgnets tider. Da tenkte jeg at ekspedisjonen bare er et eneste gigantisk pr-stunt, sier Heszlein-Lossius.

– I kontrast til dette, måtte nylig et hjertesykt barn vente 19 timer på flyambulanse.

Akuttpasient måtte vente 11 timer

Hun forteller også at en ung mann med lavt blodtrykk, lavt oksygennivå i blodet og vann på lungene, nylig måtte vente i 11 timer på redningshelikopteret.

– Dette er bare to eksempler av mange fra de ulike kommune i Finnmark. De små finnmarkskommunene er langt unna sykehus. Fra Berlevåg er vi like langt unna en hjertelege, som det folk er i Oslo fra Berlin. Da er det selvfølgelig nødvendig med en skikkelig tjeneste for flyambulanse. Det er ikke tilfellet i dag, sier Heszlein-Lossius.

– Skulle gjerne vært uten problemer

Lørdag ettermiddag gjorde en «teknisk uregelmessighet» at fem ambulansefly var tatt ut av tjeneste. Tromsø og Bodø sto dermed uten beredskapstjeneste.

– Det er ikke alltid like enkelt å få fly ut til Finnmarkskysten. Det ene kan være at det er utfordringer med været. Det andre er at flyene er mye i bruk, så pasienter må vente på tur, sier administrerende direktør Øystein Juell i Luftambulansetjenesten til Aftenposten.

Han er enig i at beredskapen «ikke på det nivået det skulle vært». Det private selskapet Babcock vant anbudet om å levere flyambulansetjenester i en omstridt prosess. De tok over i sommer.

Juell mener de har valgt riktig leverandør, til tross for utfordringene.

– Men problemene skulle vi gjerne vært uten.

Reagerer på massiv pressedekning

Heszlein-Lossius er ikke enig. Myndighetene har valgt en operatør som er best på pris, men dårligere på kvalitet, mener hun.

– I løpet av det siste året har vi opplevd at vi ikke alltid får ambulanseflyet vi har bestilt. Situasjonen er veldig uforutsigbar, og det går helt klart ut over pasientene her i nord, sier Heszlein-Lossius.

Hun sier at polfarerne selvfølgelig skal få hjelp hvis de er i fare.

– Det jeg reagerer på er at VG og NRK bruker så mange ressurser på å dekke en ekspedisjon som er langt fra så dramatisk som situasjonen er for pasientene jeg møter daglig, sier Heszlein-Lossius.

Heszlein-Lossius er ikke den eneste som kritiserer VG og NRKs dekning av polekspedisjonen. Saken ble blant annet diskutert på Dagsnytt 18. Lars West Johnsen, nyhetsredaktør i Dagsavisen, kaller dekningen for «et velregissert jippo med død og liv som scene», i et innlegg han skrev torsdag.

VG: – Vi har ikke prioritert bort ambulanseflysaken

Trond Olav Skrunes, leder av nyhetsavdelingen i VG, mener det Heszlein-Lossius sier er interessant, men at det blir feil å sette de to sakene opp mot hverandre.

– Ambulanseflysaken har vært dekket i VG i lang tid, så det er ikke slik at vi ikke har prioritert å skrive om den. Det vil være naturlig for oss å følge opp det hun forteller nå om situasjonen i Finnmark. Samtidig synes jeg ikke det går an å sammenligne polekspedisjonen med ambulanseflysaken, sier Skrunes.

Han legger til at VG ikke har skrevet at de dekker polekspedisjonen som en redningsaksjon.

– Så kan man så klart diskutere hvor mye drama det er i polekspedisjonen. De har ikke vært i en livstruende situasjon, men det er nok dramatikk når polfarerne har vært i såpass ugjestmilde forhold i lang tid, sier Skrunes.

