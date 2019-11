Saken oppdateres

Klokken 13.15 ble E-18 i Vestfold åpnet for normal ferdsel igjen etter ulykken i Hemtunnelen. Politiet henstiller på Twitter sjåfører om å senke hastigheten på snøføret.

Politiet opplyser til NTB at det er klart at seks personer er skadet, men at omfanget av skadene er ukjent. Ulykken skjedde klokken 12.05 torsdag.

Innsatsleder Jon Terje Stäheli sier til VG at ingen er alvorlig skadet.

Ved 13-tiden startet bilberging inne i tunnelen.

Det er svært glatt i området, og politiet i Sørøst har ved flere anledninger torsdag oppfordret bilistene i Vestfold om å kjøre forsiktig.

En skadet etter påkjørsel bakfra

Klokken 13.10 meldte Politiet Sør-Øst om trafikkulykke i Lierbakkene. To biler er involvert, og det dreier seg om en påkjørsel bakfra. Ambulanse og politi har rykket ut.

Føreren i den ene bilen, en lokal mann i 30-årene, er blitt kjørt til sykehus i ambulanse. Den andre føreren, som er i 20-årene, har status som mistenkt. Han blir avhørt sammen med vitner til ulykken. Veien er åpen for alminnelig ferdsel, melder politiet.

Kl.12.07 rykket mannskapene ut etter melding om ulykke med flere biler på E18 i Hemtunnelens sydgående løp i Re.



- Vi har sikret skadestedet. Ingen satt fastklemt i de seks bilene som var involvert i ulykken, sier vakthavende brannsjef Einar Flogeland.



. pic.twitter.com/eNhTCO217j — Brannvesenet(VIB) (@brannvesenetVIB) November 28, 2019