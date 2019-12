Å kunne bivåne det fargesprakende nyttårsfyrverkeriet er for mange høydepunktet når det nye året ønskes velkommen med brask og bram, men i noen deler av landet vil ikke værgudene helt være med på leken.

– Troms og Finnmark vil nyttårsaften få relativt rolige vindforhold og delvis skydekke med noen snøbyger. I Nordland blir det mer nedbør og stort sett helt overskyet med regn i sørlige deler og sludd i nord, sier statsmeteorolog Rannveig Eikill ved Meteorologisk institutt til NTB.

Ganske overskyet

Regnet fortsetter i Trøndelag og da særlig i traktene mot Møre og Romsdal.

– Lenger sør på Vestlandet blir det ganske overskyet for det meste, med en eller annen regnbyge, særlig på Nordvestlandet, sier hun.

Også på Sørlandet må man belage seg på ganske skyet vær, spesielt i vestlige deler, men i det minste med rolige vindforhold.

Det er innbyggerne i resten av Sør-Norge som får de beste mulighetene til å oppleve klarvær og dermed god utsikt til fyrverkeriet.

– Greit fyrverkerivær

– På Østlandet blir det for det meste oppholdsvær, noe lettskyet, men det ser ikke ut til å bli noe lavt skylag, så vi kan nok si at det blir et greit fyrverkerivær, sier Eikill.

Når det gjelder temperaturene, vil de synke noe, men det vil fortsatt være mildt vær og for det meste plussgrader over hele landet. Lokalt vil temperaturen enkelte steder komme rett under null når det nærmer seg midnatt tirsdag.